Flick, decepcionado con Dro: "Hablaré cuando esté cerrado; ahora no es el momento"

El técnico del Barcelona evita pronunciarse sobre la salida del canterano, que busca más minutos lejos del primer equipo

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró visiblemente decepcionado por la decisión del joven mediapunta Pedro Fernández, conocido como ‘Dro’, de abandonar el club. No obstante, el técnico alemán evitó valorar el caso en profundidad mientras la salida no sea oficial.

“Hablaré cuando esté cerrado; ahora no es el momento”, afirmó en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga ante la Real Sociedad.

El deseo del futbolista gallego, que acaba de cumplir 18 años, es pagar los seis millones de euros de su cláusula de rescisión y fichar por un club que le garantice mayor protagonismo. Dro es consciente de la fuerte competencia en su posición, donde por delante aparecen nombres como Fermín López, Dani Olmo e incluso Gavi, Raphinha o Lamine Yamal.

Dro Fernández, atacante de 18 años del FC Barcelona.

Desde la Supercopa de España, Dro no se entrena con el primer equipo del Barcelona. Este viernes tampoco saltó al césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la sesión preparatoria del duelo liguero frente al conjunto donostiarra, lo que refuerza la sensación de una salida inminente.

El mensaje de Flick a La Masia

Pese a no dar por cerrada la marcha del mediapunta, Flick aprovechó para enviar un mensaje que hizo extensivo a todos los jóvenes de La Masia que buscan consolidarse en el primer equipo.

“Están jugando en uno de los mejores equipos del mundo, con grandes jugadores. No es fácil tener minutos, pero cada entrenamiento con este equipo te hace mejor. Y si uno se merece jugar, al final juega”, explicó.

El técnico alemán defendió la “energía y confianza” que transmite a los futbolistas jóvenes para facilitar su progresión, aunque dejó entrever que las decisiones no siempre dependen solo del club. “Tienen gente en su entorno…”, concluyó Flick, dejando el mensaje abierto.

