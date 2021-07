Eurocopa 2020, intensa fiesta en el Viejo Continente

La Eurocopa 2020 se ha convertido en el entretenimiento de los futboleros. Cuando hace un par de meses se hablaba de que el fútbol estaba perdiendo atracción por sus partidos, que hasta se buscó crear una Superliga europea con los clubes más grandes, esta Euro de UEFA le ha devuelto ese amor a sus seguidores con unos soñados octavos de final y todo apunta a que los cuartos mantendrán la tendencia.

Y es que si bien no hubo grandes batacazos en la fase de grupos del torneo, las sorpresas llegaron día a día. Quedaron eliminados firmes candidatos al título y hubo partidos que sentenciaron la continuidad de proyectos.

Por ejemplo, la Alemania de Joachim Löw terminó, ya que el entrenador anticipó que este sería su último torneo. Y al mismo tiempo, Frank De Boer, fue cesado como técnico de la selección neerlandesa.

Infografía. Eurocopa, cuartos de final.

Sin duda, la presencia de Ucrania, República Checa, Suiza y Dinamarca es la más inesperada del certamen, sobre todo porque enviaron a casa a Suecia, Países Bajos, Francia y Gales, respectivamente.

Es la parte decisiva. No hay mucho tiempo para prepararnos. Hay que tener fe y resistencia para ganar a Inglaterra. Andriy Shevchenko, DT de Ucrania

Pero los equipo de mayor envergadura no se confían ya en estas instancias. Sea o no un rival histórico.

El volante de Bélgica, Youri Tielemans, que deberá medir a Italia en esta fase, explicó que “son unos cuartos de final y es sobre los detalles. Un momento puede cambiarlo. Hay que estar concentrados desde el primer momento. Es un torneo el que se aprende a sufrir como equipo. Hay que ser decisivos en el momento oportuno, cuando tengamos una ocasión, meterla”, dijo.

Con la clasificación a cuartos, hay candidatos que se aferran a su favoritismo y uno de ellos es la Inglaterra de Harry Kane, su capitán.

“Cualquier equipo nos mirará ahora y sabrá que somos peligrosos. Queremos seguir marcando goles y manteniendo la puerta a cero. No podemos desconectarnos. No hay nada mejor que cuando tienen expectativas sobre ti y las cumples, pero ahora no podemos pararnos aquí. Tenemos claro lo que queremos. Esperemos volver a Wembley para las semifinales y para la final”, anunció Kane.

Una selección que también aparece de a poco como candidata es la España de Luis Enrique. La Roja mide a la Suiza de Granit Xhaka, pero más allá del rival, lograron revertir una mala fase de grupos en la que cosecharon muchas críticas desde su país.

No todo el mundo esperaba que (Italia) fuera a jugar así y es el equipo que ha jugado los mejores partidos. Es bonito verlos jugar. Dries Mertens, atacante de Bélgica

“Hay que ir paso a paso, ser candidato es algo que se habla fuera. Es normal que se genere euforia e ilusión, estamos contentos de sentir que la gente se engancha de nuevo, porque al inicio fuimos muy señalados. Cuando no eran positivos lo dije, había que enganchar a la gente desde el campo. Lo hemos conseguido y es el momento de seguir con humildad y respeto”, dijo uno de los referentes de España, César Azpilicueta.

Los cruces de cuartos están definidos y la Euro deja atrás el penal errado de Mbappé, la joya de Pogba, el gol al minuto 121 en la prórroga de Dovbyk, la garra austríaca y el temple de Croacia. Nueva instancia, nuevas emociones.