Eryc Castillo víctima de racismo tras derrota de Alianza en Copa Libertadores

El ofensivo ecuatoriano Eryc Castillo vivió una de esas noches que marcan. Falló un penal en la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores y, tras el golpe deportivo, llegaron momentos aún más duros fuera del campo. El extremo no solo cargó con el peso de la derrota, sino que fue víctima de ataques racistas por parte de un periodista peruano, desatando un escándalo que hoy sacude a todo el Perú futbolero.

RELACIONADAS Madelen Riera ganó juicio de incumplimiento de contrato a El Nacional

El penal errado es parte del juego. El fútbol, como la vida, está hecho de aciertos y errores. Pero lo que no forma parte del deporte —ni debe normalizarse— es la discriminación. Tras el encuentro, en el programa radial Exitosa Deportes, el periodista Gonzalo Núñez lanzó comentarios que utilizaron el color de piel del jugador como argumento para descalificar su desempeño profesional. Una línea que jamás debió cruzarse.

El respaldo de Alianza Lima

Dónde ver Barcelona SC vs Aucas HOY: Hora y canales EN VIVO en la Noche Amarilla Leer más

La respuesta institucional no tardó. Alianza Lima emitió un comunicado oficial respaldando al ecuatoriano y rechazando de forma categórica cualquier expresión racista. “El Club Alianza Lima expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones racistas vertidas por el periodista Gonzalo Núñez en el programa radial Exitosa Deportes, en las que se agravia directamente a nuestro jugador Eryc Castillo, utilizando el color de su piel como argumento para descalificar su desempeño profesional”, señala el documento.

El pronunciamiento añade que este tipo de expresiones vulneran la dignidad del futbolista y atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve respeto, igualdad e inclusión. Además, recalca que el fútbol es un espacio que une, inspira y representa la diversidad de la sociedad, por lo que cualquier manifestación de discriminación étnico-racial resulta inaceptable.

Eryc Castillo es titular habitual en Alianza Lima. Alianza Lima

Piden que se disculpen con Castillo

Alianza Lima, institución con 125 años de historia y profundamente ligada a la identidad popular y diversa del país, dejó claro que no permanecerá en silencio frente a actos que perpetúan estereotipos y fomentan la discriminación. Finalmente, exigió la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones, así como las disculpas correspondientes para Eryc Castillo y para toda la comunidad afectada.

RELACIONADAS Miguel Montalvo presidente de Barcelona confirma estabilidad dirigencial en el club

En medio del ruido, el balón sigue rodando. Pero esta vez, el partido más importante no se juega en el área, sino en la conciencia colectiva del fútbol sudamericano.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!