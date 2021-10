La bicicleta no es solo el instrumento con el que compite, también es en el que sueña, diseña y se traza objetivos. Se trata de Érick Sarango, deportista con discapacidad intelectual que acumula varios éxitos a nivel nacional e internacional. También es la herramienta que utiliza para llevar un mensaje de igualdad ante tantos conceptos preconcebidos, no solo en el deporte, sino en el día a día.

Poleth, Kiara y Anaís, escalada mundial Leer más

La relación de este joven de 24 años con la disciplina empezó desde muy pequeño, cuando su padre Nelson Sarango le regaló una bicicleta luego de probar con otras actividades deportivas. Así es como con cada pedaleada se acercaba a sus metas, algo que lo llevó a entrenar junto con otros ciclistas convencionales de la Concentración Deportiva de Pichincha debido a sus condiciones, tal como lo relata su entrenador Jorge Hernández.

El profesional explica que las prácticas que realiza con Érick no distan mucho de las que hace con los demás ciclistas. “Los entrenamientos son los mismos de los de un chico convencional que hace este deporte a nivel competitivo. Él viene de un proceso donde ya practicaba en el velódromo José Luis Recalde, de la Concentración Deportiva de Pichincha”.

Destaco de Érick su amor al deporte, su constancia, su perseverancia, por eso los logros que ha cosechado.

Jorge Hernández, entrenador

Hernández cita uno de los torneos en los que compitió con ciclistas sin discapacidad y en los que consiguió medalla dorada. “En unos Juegos Nacionales en Cuenca lo hizo y ganó la medalla de oro tanto en velocidad como en la persecución por equipos, que son dos pruebas técnicas y funcionó igual que el resto de sus compañeros”, comentó el adiestrador, quien apunta que solo debe “explicarle un poquito más las cosas, pero él absorbe rápidamente las instrucciones”.

El ciclista nacional junto a su entrenador Jorge Hernández (c) y el asistente Isaac Alomoto (i) Angelo chamba

El estratega no oculta su incomodidad por la que algunas personas miran con recelo a los deportistas discapacitados “cuando al contrario como a cualquier otro atleta hay que apoyarlos porque se esfuerzan tanto o más que cualquiera”.

Aplauso y gratitud para los héroes paralímpicos Leer más

Y es gracias a su dedicación que Sarango ha alcanzado múltiples éxitos fuera del país. Es así como entre los mayores logros está la medalla de oro en la prueba de ruta del Campeonato Mundial París 2018, organizado por la Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, mientras que en esa misma cita sumó una plata en el contrarreloj individual.

Érick Sarango en una de sus sesiones de entrenamiento en el Parque Bicentenario. Angelo chamba

Pero lo mejor estaba por venir y al año siguiente se adjudicó las cuatro medallas de oro en el Inas Global Games en Brisbane (Australia), comparados como los Juegos Olímpicos para personas con discapacidad intelectual, resultando ganador en las pruebas de ruta, contrarreloj, persecución individual y lanzados.

Poleth y Anaís, las ‘niñas de oro’ de Tumbatú Leer más

Con ese antecedente, uno de los objetivos es que la modalidad en la que compite Sarango sea incluida en los próximos Juegos Paralímpicos. “Se está haciendo fuerza porque el ciclismo que practican los deportistas con discapacidad intelectual entren al ciclo paralímpico. La intención es que se abra el abanico. Varios de nuestros muchachos tienen condiciones con miras a París 2024 y Érick es el referente por sus resultados”, dejó saber Hernández durante una de las prácticas en el parque Bicentenario de la capital.

Érick, por su parte, no se limita para expresar la alegría que siente sobre una bicicleta. “Me siento muy feliz cuando practica este deporte, gracias a mi papá desde pequeño yo veo el Tour de Francia, la Vuelta a España, y me gusta mucho el ciclismo”, relata el deportista, quien señala con orgullo que conoce a figuras de esta actividad como Richard Carapaz, con quien ha conversado y lo ha alentado para que siga en esta disciplina. “Hablé con él del Giro de Italia, del Tour y quedamos en un día de estos ir a entrenar, también me felicitó por mi carrera”, menciona Sarango.

Érick Sarango junto al ciclista Richard Carapaz, en una entrega de premios. cortesía

Mis metas en el deporte son superarme cada día en lo que haga y llegar a ser el mejor ciclista.

Érick Sarango, ciclista

Con apenas unas semanas de haber competido en la Clásica de Guayaquil por las fiestas octubrinas, el ciclista quiteño ya se alista para lo que será su nuevo reto: la Vuelta al Ecuador, que se desarrollará entre el 13 y 20 de noviembre, la misma que recorrerá varias ciudades de la Costa y Sierra.

No será la primera que Sarango forme parte de esta prueba, donde además de ser un corredor que luchará de igual a igual con los demás, llevará nuevamente su mensaje de superación.