EN VIVO Vinotinto vs. El Nacional: El minuto a minuto del partido de LigaPro 2025

Vinotinto recibe a El Nacional en el Atahualpa por la fecha 27.

La fecha 27 de la LigaPro 2025, desde las 19:00 del viernes 29 de agosto se juega con tintes de final en el estadio Olímpico Atahualpa. Allí, Vinotinto se enfrenta a El Nacional en un choque decisivo que puede marcar el destino de ambos equipos.

RELACIONADAS Piero Hincapié llega al Arsenal y este será su millonario sueldo

Para el cuadro local, la urgencia es clara: salir del mal momento que lo mantiene en la parte baja de la tabla. Los hinchas han perdido la paciencia, y el equipo sabe que ya no puede regalar más puntos si quiere mantener la categoría.

Alineaciones de Vinotinto y EL Nacional

Vinotinto está lleno de drama en los últimos lugares

Roberto Ordóñez de Cuenca Jrs: “No soy yo, es la gracia de Dios” Leer más

El compromiso se pinta dramático porque Vinotinto arrastra una seguidilla de partidos sin victorias que ha golpeado en lo anímico y en lo deportivo. La falta de eficacia frente al arco rival y los errores defensivos en momentos clave lo han condenado a resultados adversos. Ahora, el plantel está obligado a levantarse en su casa, con el aliento de una hinchada que exige reacción inmediata.

Enfrente aparece un rival con historia y jerarquía. El Nacional llega al Atahualpa con un proyecto que mezcla jóvenes promesas y jugadores de experiencia, logrando un equilibrio que le ha permitido sumar puntos importantes en la temporada. Los “Puros Criollos” sueñan con seguir escalando posiciones y confirmarse como un elenco competitivo, capaz de complicar a cualquiera.

Las estrategias también marcan contraste: Vinotinto necesita reforzar su defensa, un sector donde ha mostrado fragilidad, y al mismo tiempo recuperar la confianza en su ataque. El Nacional, por su parte, intentará hacer pesar la velocidad de sus extremos y la disciplina táctica que le ha dado resultados.

El duelo tiene un condimento especial: más que tres puntos, ambos equipos se juegan orgullo, confianza y proyección.

Sigue aquí el partido en vivo de Vinotinto vs El Nacional

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!