EN VIVO Vinotinto vs. El Nacional: El minuto a minuto del partido de LigaPro 2025

La fecha 27 de la LigaPro 2025, desde las 19:00 del viernes 29 de agosto se juega con tintes de final en el estadio Olímpico Atahualpa. Allí, Vinotinto se enfrenta a El Nacional en un choque decisivo que puede marcar el destino de ambos equipos. 

Para el cuadro local, la urgencia es clara: salir del mal momento que lo mantiene en la parte baja de la tabla. Los hinchas han perdido la paciencia, y el equipo sabe que ya no puede regalar más puntos si quiere mantener la categoría.

El compromiso se pinta dramático porque Vinotinto arrastra una seguidilla de partidos sin victorias que ha golpeado en lo anímico y en lo deportivo. La falta de eficacia frente al arco rival y los errores defensivos en momentos clave lo han condenado a resultados adversos. Ahora, el plantel está obligado a levantarse en su casa, con el aliento de una hinchada que exige reacción inmediata.

Enfrente aparece un rival con historia y jerarquía. El Nacional llega al Atahualpa con un proyecto que mezcla jóvenes promesas y jugadores de experiencia, logrando un equilibrio que le ha permitido sumar puntos importantes en la temporada. Los “Puros Criollos” sueñan con seguir escalando posiciones y confirmarse como un elenco competitivo, capaz de complicar a cualquiera.

Las estrategias también marcan contraste: Vinotinto necesita reforzar su defensa, un sector donde ha mostrado fragilidad, y al mismo tiempo recuperar la confianza en su ataque. El Nacional, por su parte, intentará hacer pesar la velocidad de sus extremos y la disciplina táctica que le ha dado resultados.

El duelo tiene un condimento especial: más que tres puntos, ambos equipos se juegan orgullo, confianza y proyección. 

Sigue aquí el partido en vivo de Vinotinto vs El Nacional

