EN VIVO | Sunderland vs Liverpool HOY: Hora y canales dónde ver la Premier League

El jugador ecuatoriano Nilson Angulo tendrá una nueva participación en el balompié inglés. Entérate de todos los detalles

Liverpool aterriza en Wearside para un choque de realidades intensas. Este miércoles 11 de febrero, el Sunderland busca lamerse las heridas tras su caída en Londres y lo hace con un aliciente especial para la afición sudamericana: el debut en casa de Nilson Angulo.

Tras sumar sus primeros minutos en el Emirates Stadium frente al Arsenal de Piero Hincapié, el atacante ecuatoriano de 22 años ha convencido al técnico Regis Le Bris. Después de varias sesiones de entrenamiento destacadas, se confirma que Angulo arrancará como titular, asumiendo la responsabilidad de ser el desequilibrio ofensivo ante uno de los gigantes de la Premier League.

Pese a los pocos minutos en su debut, las estadísticas de Nilson dejaron destellos de su potencial, con una oportunidad de gol generada y un disparo a puerta y éxito en el regate. Además tuvo el 100% de precisión en sus pases entregados.

Nilson Angulo, delantero ecuatoriano, usa el número 10 de Sunderland. CORTESIA

Sunderland llega a esta jornada 26 en la novena posición con 36 puntos, consciente de que una victoria los pondría a tiro de piedra de la zona de copas europeas.

Por su parte, Liverpool buscará levantarse tras su última derrota contra Manchester City (2-1). Los Reds llegan a este encuentro en la sexta casilla con 39 unidades, no tiene margen de error si quiere mantenerse en la pelea por el Big Four'.

Todas las miradas en Ecuador estarán puestas en la banda derecha del Sunderland, donde Angulo buscará demostrar que su llegada a la élite inglesa no es casualidad, sino el inicio de una nueva era para los tricolores en el Reino Unido.

Dónde ver EN VIVO el partido de Liverpool ante Sunderland

Este compromiso, por la fecha 26 de la Premier League, podrá ser disfrutado por todos los hinchas de ambos equipos en las señales de ESPN y Disney+ Premium. Será desde las 15:15 (hora de Ecuador) en el Stadium of Light

EN VIVO | Sunderland vs Liverpool en la Premier League

