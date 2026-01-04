EN VIVO Real Sociedad vs Atlético de Madrid: partido de urgencias y ambición europea

Anoeta será escenario de un duelo marcado por el apuro de la Real Sociedad y la ambición del Atlético de Madrid

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan por la fecha 18 de LaLiga en el estadio Anoeta, en un partido marcado por la diferencia de objetivos y contextos. El encuentro se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) y contará con el arbitraje de Juan Martínez Munuera.

El equipo local llega condicionado por su posición en la tabla. Ubicado en el puesto 16 con 17 puntos, la Real Sociedad necesita sumar con urgencia para alejarse de la zona baja. En la jornada anterior empató 1-1 frente a Levante, un resultado que reflejó sus dificultades para sostener ventajas y cerrar partidos. En sus últimos cuatro encuentros solo consiguió una victoria, con siete goles convertidos y ocho recibidos. El partido se lo podrá ver por ESPN y Disney +.

Intereses diferentes de los equipos

Atlético de Madrid, en cambio, se presenta como uno de los protagonistas del campeonato. Con 37 unidades y ubicado en el cuarto lugar, el conjunto dirigido por Diego Simeone se mantiene en zona de clasificación directa a la fase de grupos de la Liga de Campeones 2026-27. Sin embargo, llega tras una derrota 1-3 ante Barcelona, resultado que cortó una racha irregular pero competitiva.

En sus últimos compromisos ligueros, el Atlético alternó dos triunfos y dos derrotas, con ocho goles a favor y cinco en contra. A pesar de ello, su rendimiento general sigue siendo superior al de su rival. El historial reciente también inclina la balanza: el equipo madrileño ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos y en el último cruce, disputado en mayo de 2025, se impuso con claridad por 4-0.

Para la Real Sociedad, el partido representa una oportunidad de reacción ante su gente. Para el Atlético, una prueba de carácter tras el tropiezo. Dos equipos con necesidades distintas, pero con la misma obligación: sumar tres puntos en una liga que no concede pausas.

