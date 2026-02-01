EN VIVO Racing de Estrasburgo vs PSG de Willian Pacho, dónde ver partido de Ligue 1

El defensor ecuatoriano del PSG se ha consolidado como pilar del campeón de Europa y pieza clave en la lucha por el liderato

Hay partidos que se ganan desde atrás. Y en ese libreto, Willian Pacho es protagonista. El defensor ecuatoriano vuelve a comandar la zaga del Paris Saint-Germain en su visita al Racing de Estrasburgo, este domingo 1 de febrero de 2026, desde las 14:45 en el Stade de la Meinau, un escenario que suele poner a prueba a los gigantes.

Pacho ya no es promesa: es realidad consolidada. En su primera gran temporada como referente defensivo del campeón de Europa, el tricolor se ha ganado el respeto de Francia y del continente. Su sociedad con Marquinhos es una garantía y su presencia explica buena parte del equilibrio del PSG de Luis Enrique.

PSG bien concentrado ante el Racing

El contexto exige máxima concentración. Estrasburgo atraviesa un buen momento, se hace fuerte en casa y sueña con puestos internacionales. Ya sabe lo que es vencer al PSG en su estadio y quiere repetir la historia. La presión ambiental y la intensidad del local pondrán a prueba la templanza del fondo parisino.

Para el PSG, el margen de error es mínimo. La eliminación directa en Champions aún pesa y la Ligue 1 no permite distracciones. El líder necesita sumar para no comprometer su ventaja. Y ahí aparece Pacho: firme en el juego aéreo, preciso en los cruces y cada vez más influyente con balón dominado.

Ousmane Dembélé del PSG es el actual Balón de Oro. Archivo

Lleno de figuras

Rodeado de figuras como Vitinha, João Neves, Hakimi, Nuno Mendes y un ataque plagado de talento con Dembélé, Kvaratskhelia y Barcola, el ecuatoriano se ha convertido en ese jugador que equilibra todo. El que apaga incendios antes de que el fuego crezca.

El antecedente inmediato invita a la cautela: 3-3 en París, goles y emociones. Esta vez, en La Meinau, el PSG espera que su muralla ecuatoriana sea el punto de partida para una victoria necesaria.

El encuentro se verá por ESPN y Disney+ Plan Premium.

