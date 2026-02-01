EN VIVO Racing de Estrasburgo vs PSG de Willian Pacho, dónde ver partido de Ligue 1
El defensor ecuatoriano del PSG se ha consolidado como pilar del campeón de Europa y pieza clave en la lucha por el liderato
Hay partidos que se ganan desde atrás. Y en ese libreto, Willian Pacho es protagonista. El defensor ecuatoriano vuelve a comandar la zaga del Paris Saint-Germain en su visita al Racing de Estrasburgo, este domingo 1 de febrero de 2026, desde las 14:45 en el Stade de la Meinau, un escenario que suele poner a prueba a los gigantes.
Pacho ya no es promesa: es realidad consolidada. En su primera gran temporada como referente defensivo del campeón de Europa, el tricolor se ha ganado el respeto de Francia y del continente. Su sociedad con Marquinhos es una garantía y su presencia explica buena parte del equilibrio del PSG de Luis Enrique.
EN VIVO el partido de Racing vs PSG
PSG bien concentrado ante el Racing
Noche Amarilla 2026: Así se fue el programa de presentación de Barcelona SCLeer más
El contexto exige máxima concentración. Estrasburgo atraviesa un buen momento, se hace fuerte en casa y sueña con puestos internacionales. Ya sabe lo que es vencer al PSG en su estadio y quiere repetir la historia. La presión ambiental y la intensidad del local pondrán a prueba la templanza del fondo parisino.
Para el PSG, el margen de error es mínimo. La eliminación directa en Champions aún pesa y la Ligue 1 no permite distracciones. El líder necesita sumar para no comprometer su ventaja. Y ahí aparece Pacho: firme en el juego aéreo, preciso en los cruces y cada vez más influyente con balón dominado.
Lleno de figuras
Rodeado de figuras como Vitinha, João Neves, Hakimi, Nuno Mendes y un ataque plagado de talento con Dembélé, Kvaratskhelia y Barcola, el ecuatoriano se ha convertido en ese jugador que equilibra todo. El que apaga incendios antes de que el fuego crezca.
El antecedente inmediato invita a la cautela: 3-3 en París, goles y emociones. Esta vez, en La Meinau, el PSG espera que su muralla ecuatoriana sea el punto de partida para una victoria necesaria.
El encuentro se verá por ESPN y Disney+ Plan Premium.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!