EN VIVO Orense vs. Delfín: El minuto a minuto del partido de LigaPro 2025

El estadio Nueve de Mayo será el epicentro de las emociones en el cierre de la jornada 26 de la LigaPro. El lunes 25 de agosto a partir de las 19:00, Orense SC recibirá a Delfín en un duelo cargado de contrastes: unos sueñan con meterse en el hexagonal por el título y otros luchan por escapar del cuadrangular del no descenso. Aquí puedes seguir el partido en vivo.

Los machaleños, con 38 puntos, llegan con la urgencia de ganar. Una victoria los ubicaría entre los seis mejores del campeonato, un salto histórico para el club que busca consolidarse como protagonista. La hinchada bananera espera un triunfo que alimente la ilusión y convierta al Nueve de Mayo en un fortín.

El resultado va a mover la tabla de posiciones

En frente estará Delfín, que con 28 unidades necesita sumar para alejarse del fantasma del descenso. Los manabitas han tenido una campaña irregular y saben que cualquier error los puede condenar a pelear por la permanencia. La presión es grande, pero el equipo cetáceo quiere demostrar que aún puede ser competitivo lejos de casa.

Ambos conjuntos llegan tras derrotas en la jornada anterior, lo que agrega un componente extra de tensión. Orense no puede darse el lujo de ceder terreno si quiere seguir soñando con la liguilla de privilegio, mientras que Delfín está obligado a rescatar puntos para evitar complicaciones.

El partido promete intensidad: Orense apostará a su juego veloz por las bandas y la presión en campo rival, mientras Delfín intentará aprovechar cada contraataque y balón parado. El margen de error es mínimo y la consigna es clara: sumar o sufrir.

Machala será testigo de un choque donde los puntos valen más que nunca, porque definirán si Orense escribe un nuevo capítulo de gloria o si Delfín respira aliviado en la dura pelea por mantener la categoría.

