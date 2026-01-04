EN VIVO Manchester City vs Chelsea | hora, TV y el estreno 2026 de Moisés Caicedo

El Etihad abre el 2026 con un City que recibe a un Chelsea golpeado por la salida de Maresca y sostenido por Moisés Caicedo.

El Etihad Stadium abre las puertas del 2026 con una postal conocida: luces encendidas, fútbol de alto voltaje y un Chelsea que llega con más preguntas que certezas. En el centro de esa escena aparece Moisés Caicedo, el ecuatoriano que vuelve a pisar enero con la camiseta azul y la responsabilidad de sostener un equipo en transición.

RELACIONADAS Joel Ordóñez de delantero en el barrio a defensa del poderoso Liverpool

A las 12:30 de Ecuador, el balón rodará sin Enzo Maresca en el banquillo londinense. Es la primera vez en mucho tiempo que el Chelsea se presenta sin el arquitecto de sus últimos éxitos, y eso se nota. Sextos en la tabla, fuera —por ahora— de la Champions 2026-27, con una racha reciente irregular, los Blues llegan al Etihad obligados a resistir, competir y recordar quiénes son.

Aquí puedes ver el partido en vivo

La superioridad de Pep Guardiola

Joel Ordóñez, de Socio Vivienda 2 a Inglaterra: una historia que inspira al fútbol Leer más

Del otro lado está el Manchester City, que estrena año ante su gente con números que asustan. Ocho victorias consecutivas en casa por Premier League, goles en abundancia y una hegemonía reciente sobre el Chelsea que se extiende por ocho partidos sin derrota. Pep Guardiola vuelve a encontrarse con uno de sus rivales recurrentes, en el duelo número 31 ante los londinenses, con estadísticas que pesan como losas.

RELACIONADAS Joel Ordóñez llega a Liverpool para ser titular y acompañar a Van Dijk en la defensa

Pero el partido también se juega en otra frecuencia. Caicedo sabe de noches grandes. Hace apenas meses levantó el Mundial de Clubes tras un 3-0 histórico al PSG y fue campeón de la Conference League. Su fútbol no necesita presentación: corre, ordena, choca y piensa. En un Chelsea golpeado, él es el ancla, el termómetro, el punto de equilibrio.

El 2026 comienza sin promesas, pero con una certeza: donde esté Moisés Caicedo, el Chelsea tendrá pelea. El Etihad será juez y escenario. ESPN y Disney+ transmitirán el partido, pero el verdadero relato estará en los pies del ecuatoriano.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!