Emelec: Sebastián Esparza, el experto en videojuegos que trabaja para el equipo

A sus 23 años, Sebastián Esparza cumple un sueño con Emelec. Fue mascota, pasabola, jugó en las formativas del club y ya fue reclutado para representar al Bombillo en la eLigaPro, el torneo virtual que simula el campeonato ecuatoriano en el videojuego ‘EA FC 24’, antes conocido mundialmente como ‘FIFA 24’.

Su talento y habilidades estratégicas van más allá de una consola. Tras firmar con el equipo de sus amores y ser, junto a su compañero Sebastián Cedeño, las caras del proyecto Emelec eSports, Esparza goza de muchos beneficios dentro del club.

“Emelec es el primer equipo en Ecuador que remunera mensualmente a un jugador de eSports. Tanto Sebastián como yo recibimos otros beneficios, como viajes a Colombia para competir en torneos Qualifiers, porque allí la conexión es mejor. Hay que destacar la gestión del presidente José Pileggi en todas las disciplinas”, le contó a EXPRESO.

Esparza, quien tiene una certificación como entrenador avalada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), incluso posee ‘línea abierta’ para enviar sugerencias al cuerpo técnico de Hernán Torres, con quien ya tuvo un acercamiento y hasta le recomendó utilizar la formación 4-2-3-1.

El experto en videojuegos, Sebastián Esparza en una de sus sesiones en FIFA con Emelec FREDDY RODRÍGUEZ

“El ‘FIFA’ es un simulador que nos ayuda a ver tácticamente muchas cosas. Directamente no trabajo para el cuerpo técnico, pero tuve la oportunidad de hablar con el ‘profe’ y le dije que la formación 4-2-3-1 me gusta porque podemos aprovechar la rapidez por bandas, defensivamente es cerrada y ofensivamente podemos ser más amplios. El ‘profe’ es muy amigable y no se tomó mal la sugerencia. No quiero hablar de más, pero he visto que anda probando y creo que ha sido un buen aporte”, explicó.

Aunque no fue el primer acercamiento con un entrenador (antes lo hizo con Carlos Ischia durante su etapa como jugador en Deportivo Cuenca), Esparza reconoció que siente más responsabilidad al tener interacción con el director técnico del club del que es hincha.

“Cuando fiché con Emelec me dio nostalgia porque tengo fotos de pequeño en el estadio. Para mí siempre fue un objetivo representar de alguna forma al equipo de mis amores. Esta oportunidad es algo que aún me cuesta creer. Trato de aprovecharla al máximo y daré lo mejor de mí”.

Sebastián Esparza confesó que su amor por Emelec se traslada a los videojuegos FREDDY RODRÍGUEZ

No obstante, para llegar a este momento pasó interminables horas detrás de una consola para perfeccionar sus habilidades. Durante la pandemia de COVID-19 su nivel despuntó y a partir de ahí todo fue en alza. Integró las filas de Técnico Universitario en la temporada 2021-2022 y un año después recaló en Deportivo Cuenca, logrando el subcampeonato de la eLigaPro.

El joven guayaquileño cumple una jornada de entrenamiento de tres a cuatro horas diarias en la consola. En la actualidad se alista para debutar en la segunda etapa de la eLigaPro, en la cual Emelec ya clasificó a la ronda de playoffs, al tener un invicto de 7 victorias y 1 empate.

“Espero también quedar invicto en la segunda etapa como mi compañero Cedeño. Los actos hablan por sí solos. El proyecto es tan bueno y todo apunta a que seremos campeones”.

