El sistema de videoarbitraje fue protagonista en el partido entre Ecuador y Brasil, por la fecha 15 de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

En cuatro ocasiones intervino para que el juez central, Wilmar Roldán, cambie sus decisiones iniciales. La primera fue para expulsar al arquero tricolor Alexander Domínguez, la segunda para no expulsar al golero brasileño Alisson y las dos restantes para anular penales a favor de Ecuador.

Aunque estas decisiones fueron criticadas, exárbitros le confirman a EXPRESO que fueron correctas y, además, se aplicó de forma adecuada el procedimiento VAR. Es decir, Roldán se equivocó cuatro veces a favor de Ecuador y en todas el apoyo tecnológico le permitió hacer justicia.

En ello coinciden Samuel Haro y Alfredo Intriago. Desde la parte técnica, afirman que las cuatro veces estuvo bien cambiado el veredicto inicial.

“En las dos jugadas de Alisson, él toca el balón antes de impactar a un jugador rival por la inercia de la acción. En la amarilla está correctamente amonestado porque eleva la pierna demasiado. En la segunda existe contacto con Ayrton Preciado, pero primero llegó al balón. Está bien decidido”, indicó Haro.

Intriago se sumó a ese criterio y recordó que “para eso está el VAR”.

“Pueden ser decisiones que no gusten mucho a los ecuatorianos, pero desde el aspecto técnico están bien tomadas. Además, recordemos que el VAR no le dice al árbitro que tome tal o cual decisión, solo le da las consideraciones apoyadas en diferentes tomas de televisión para que revise su veredicto inicial. Al final, es el mismo juez central quien tiene la última palabra. En este caso ayudó a que no se cometa una injusticia”, concluyó.

De todas maneras, existen detalles que fueron tocados por el entrenador de Brasil, Tite. Él dijo que no hubo sensibilidad en la designación de los árbitros, considerando que Roldán es colombiano y que su país está en plena disputa por un cupo al Mundial.

“No debieron designar un árbitro del cuarto país de la tabla, cuando jugaban el tercero y el primero. Roldán es un gran árbitro, pero da para interpretaciones por algún interés. Hizo falta un poquito de sensibilidad en la designación. Hay muchos otros árbitros muy buenos”, indicó Tite.

Y Antonio Valencia le dio la razón. El exseleccionado nacional aseguró que sabía que algo así iba a suceder porque “ya le hicieron eso en una eliminatoria”. Él se sintió perjudicado por el referato de Roldán.

Ahí es donde entra uno, en las sutilezas del VAR, que ve microscópicamente o busca cosas para justificar hacia un lado u otro. Esto le está quitando la esencia al fútbol, no es solo una sanción que se revierte, es la pérdida de tiempo con 4 o 5 minutos y lo que afecta a los equipos. Gustavo Alfaro, seleccionador nacional

FALTAN TRES PUNTOS

Si Ecuador (24 puntos) gana en Perú, el martes, sellará su clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Los peruanos son rivales directos y el resultado entre ambos tendrá un impacto determinante en la tabla de posiciones. Además, ayer en la tarde debían enfrentarse entre Colombia y Perú, que pugnan por el último cupo de clasificación directa y el repechaje.

Para este duelo clave, en Lima, la selección de Ecuador no contará con el golero Alexander Domínguez, ni con el delantero Enner Valencia. El primero fue expulsado ante Brasil y el segundo acumuló la segunda tarjeta amarilla.