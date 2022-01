El futbolista argentino, Carlos Tévez, llegó a Guayaquil alrededor de las 13:30 para ser el invitado estelar de la fiesta que celebrará Barcelona mañana sábado 29 de enero en el estadio Monumental Banco Pichincha.

La Noche Amarilla es solo uno de los eventos en los que Tévez aparecerá como a principal atracción. Ya lo hizo en la presentación de la camiseta oficial que se celebró en el Hotel Hilton Colón.

Tévez recibió la camiseta con número 97 y señaló: "La gente me quiere por que sabe de donde vengo, por lo que di en el fútbol. Saben que soy del pueblo, vengo de un barrio humilde".

"La última vez que estuve acá en Guayaquil (2021) perdimos un partido de Libertadores (con Boca Juniors). Me fui enojado, jugué cinco minutos. Me comí un viaje largo y eso me enojó mucho. Es grato venir y ponerme la amarilla", recordó el Apache Tévez.