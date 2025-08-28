Eliminatorias: Messi convocado en Argentina para el partido con Ecuador

El astro argentino consta en la lista del DT Scaloni para la doble fecha FIFA del 4 y 9 de septiembre

La selección Argentina de fútbol anunció este jueves 28 de agosto la lista de jugadores convocados por el técnico Lionel Scaloni para las dos últimas jornadas de las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026, en la que sí aparece el astro Lionel Messi.

En las dos jornadas del cierre de las clasificatorias, Argentina se medirá con Venezuela el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, y terminará cinco días después su presentación de visitante frente a Ecuador.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025

La albiceleste ya se encuentra clasificada a la cita mundialista de 2026 y además como ganadora de las eliminatorias suramericanas.

Messi regresa a la selección tras estar ausente en la doble fecha anterior, ante Chile (triunfo 0-1) y Colombia (empate 1-1), y encara la etapa final de la preparación para su sexta Copa del Mundo.

El miércoles en una entrevista con Apple TV al término del encuentro de semifinales de la Leagues Cup, Messi dijo que el de la próxima semana en Buenos Aires será su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", aseveró Messi, cerrando el debate generado en los últimos tiempos sobre si el de 2026 será su último Mundial y, por tanto, el del jueves próximo su postrera presencia en una fase clasificatoria.

Una convocatoria revolucionaria

En el listado de jugadores citados por Scaloni, resalta la salida de Facundo Medina, de Olympique de Marsella francés, y de Ángel Correa, del Tigres mexicano, respecto de la primera nómina anunciada por el seleccionador diez días atrás.

En la nómina también aparece Franco Mastantuono, quien se suma por segunda vez a la Albiceleste.

También está Claudio 'Diablito' Echeverri, habitual en las selecciones de categorías inferiores y ahora como jugador del Bayer 04 Leverkusen alemán, donde también milita su compañero de convocatoria, Exequiel Palacios.

Argentina suma 35 puntos y tiene 10 de ventaja sobre Ecuador y Brasil, selecciones que también están clasificadas.

La lista de convocados:

.Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Walter Benítez (Crystal Palace, ENG) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ARG), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate) y Julio Soler (Bournemouth, ENG).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen, GER), Alan Varela (Porto, POR), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen, GER), Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP) y Valentín Carboni (Génova, ITA).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA) y José Manuel López (Palmeiras, BRA).

