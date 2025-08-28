Expreso
Novak Djokovic
Djokovic doblegó al estadounidense Zachary Svajda (#145) por 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1.EFE

US Open 2025: Alcaraz, Djokovic y Sabalenka ya están en tercera ronda

Varios de los favoritos del cuadro de damas y varones avanza sin problema. Estos serán sus rivales en la siguiente fase

La segunda ronda del Abierto de Estados Unidos comenzó con pleno de triunfos de los principales favoritos, entre ellos el español Carlos Alcaraz, el serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Alcaraz (número 2 del mundo) machacó al italiano Mattia Bellucci (número 65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una hora y 36 minutos.

"Jugué muy bien, para ser sincero, desde el principio hasta la última pelota", dijo Alcaraz en declaraciones a pie de pista al finalizar el encuentro.

"Obviamente conozco el nivel de Mattia, y hoy no fue su día, pero traté de aprovechar sus errores, de mantenerme en el partido y de encontrar un buen ritmo", añadió.

En tercera ronda, Alcaraz se enfrentará este viernes 29 de agosto al italoargentino Luciano Darderi, número 34 del mundo. Nacido en Villa Gesell (Buenos Aires, Argentina), Darderi compite bajo bandera de Italia.

El triunfo de Alcaraz se sumó al de Novak Djokovic, actual número 7 del mundo y campeón de 24 'Grand Slam'. El serbio tuvo que remontar al estadounidense Zachary Svajda (n.145) después de entregar el primer set por 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1.

Djokovic disputará la tercera ronda también este viernes 29 con el británico Cameron Norrie (35 del mundo).

La batalla entre las mujeres del USOpen

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número del mundo 1 y defensora del título, ganó a la rusa Polina Kudermetova (número 67) por 7-6(4) y 6-2. Fue el vigésimo desempate disputado esta temporada para Sabalenka, con un balance de 19-1.

La bielorrusa se medirá este viernes 29 de agosto en tercera ronda a la candiense Leylah Fernández (30 del mundo).

Además de Alcaraz o Djokovic, también avanzaron a tercera ronda los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton (números 4 y 6 del mundo, respectivamente), mientras que el británico Jack Draper (número 5) anunció que se retira del torneo por lesión.

