¿Habrá show de Messi en Ecuador? La gran incógnita rumbo al cierre de eliminatorias

Argentina ya clasificada al Mundial 2026, encara sin presión sus últimos dos partidos: ante Venezuela y Ecuador

La última vez que Lionel Messi jugó en Ecuador por las eliminatorias fue en el empate 1-1 el 29 de marzo de 2022.

Lionel Messi, capitán de la selección argentina y estrella del Inter Miami, confirmó que el duelo ante Venezuela del 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires será su último partido como local en eliminatorias hacia el Mundial 2026.

El astro argentino, que ya aseguró junto a la Scaloneta el boleto al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, dejó abierta la incógnita sobre su presencia en el cierre del torneo clasificatorio frente a Ecuador, el próximo 9 de septiembre, en Quito.

En entrevista con Apple TV tras la victoria de Inter Miami 3-1 sobre Orlando City en semifinales de Leagues Cup, Messi confesó que el encuentro ante Venezuela tendrá un valor especial.

Lionel Messi, capitán de la selección argentina. cortesía

“Sí, va a ser especial, porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, declaró el siete veces ganador del Balón de Oro.

La Albiceleste, líder de la tabla con 35 puntos, vive las últimas fechas sin presión, pero con el deseo de cerrar su campaña con victorias. En ese contexto, el duelo contra Venezuela será una fiesta cargada de emoción, con la familia completa de Messi acompañándolo en el Monumental.

Sobre su presencia en Ecuador, el campeón del mundo en Qatar 2022 no ha confirmado si viajará con el plantel que dirige Lionel Scaloni. Su ausencia o presencia en Guayaquil será una incógnita que mantendrá en expectativa a los hinchas ecuatorianos hasta el último momento.

Messi, que conquistó con Argentina las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el histórico Mundial 2022, sigue escribiendo capítulos memorables en su carrera internacional. El duelo frente a Ecuador podría marcar el adiós definitivo de La Pulga a las eliminatorias sudamericanas.

¿Cuándo será el partido entre Ecuador y Argentina por eliminatorias?

El partido entre las selecciones de Ecuador y Argentina, correspondiente a la última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, se jugará el martes 9 de septiembre de 2025. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil, Ecuador.

“El partido con Venezuela es MUY ESPECIAL PARA MÍ porque va a ser el ÚLTIMO POR ELIMINATORIAS.



Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.



Lionel Messi. 💔🇦🇷 pic.twitter.com/KTqjwE0t29 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 28, 2025

