Liga de Portoviejo eliminó a Macará y sueña en Libertadores si gana Copa Ecuador

Liga de Portoviejo escribe historia tras eliminar a Macará y avanzar a octavos de final

En Portoviejo la fiesta no tiene fin. La Capira, como le llaman con orgullo a Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, volvió a encender el corazón de Manabí. Eliminar a Macará en la Copa Ecuador no solo fue un resultado deportivo, fue un golpe de emoción para toda una provincia que llevaba años esperando un motivo para vibrar de esta manera.

En los 90 quedaron 0-0, pero en los penales le llegó la gloria a los manabitas, al ganar 7-6, con un Manuel Mendoza qué atajó el penal a Jordan Mohor y le dio la clasificación a Liga de Portoviejo ante Macára

Ismael Rescalvo anuncia equipo titular de Barcelona SC para Copa Ecuador en Cuenca Leer más

Se ilusiona con Copa Libertadores

Ahora, entre los mejores 16 equipos del país, la Capira hace que la ilusión se vuelva palabra sagrada en cada esquina de su ciudad.

Raúl Duarte, el estratega paraguayo, ha sabido moldear un equipo que no se acompleja frente a nadie con un plantel humilde, trabajador y con una fe inquebrantable.

Liga de Portoviejo no juega sola, juega con la fuerza de un pueblo que acompaña con alma, corazón y garganta.

Este viaje empezó el 9 de junio de 2025, cuando dejaron en el camino a Independiente Juniors en una tanda de penales que aún retumba en la memoria. Ese día, Manuel Mendoza, arquero de reflejos felinos, se convirtió en héroe con atajadas que encendieron la esperanza. Contra Macará, volvió a ser determinante, respaldado por una defensa sólida con nombres como Efrén Proaño, Pablo Cifuentes, Joel Quintero y Marcos Cangá.

En el medio campo, Jackson González, Jhoan Burgos y Jairon Bonett se multiplican, mientras Iván Castro y Brayan Angulo ponen el talento. Y cuando el balón pasa por Guillermo Rendón o Édison Caicedo, aparece esa chispa que desata la ilusión manabita.

El premio no es pequeño: la Copa Ecuador entrega al campeón un boleto a la Copa Libertadores 2026 y 340.000 dólares. Hoy, Liga de Portoviejo está más cerca que nunca de ese sueño. Ahora deberá enfrentar a Universidad Católica, un rival de jerarquía, pero la Capira ya demostró que no hay imposible cuando el alma de una provincia entera empuja desde las gradas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!