Ecuador y Bosnia Herzegovina empatan 1-1 en la serie de Copa Davis

La serie por el Grupo Mundial 1 está igualada tras las victorias de las raquetas número uno de cada país.

La raqueta número uno de Ecuador, Álvaro Guillen, se impuso al bosnio Nerman Fatic para igualar 1-1 la serie.

Las victorias de las raquetas número uno de Bosnia Herzegovina, Damir Dzumhur, y de Ecuador, Álvaro Guillen, puso la serie del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis igualada 1-1.

Lea también: Paula Torres: "Un bronce en el Mundial de Atletismo con sabor a oro"

A primera hora Dzumhur venció por 7-6 y 6-1 al tricolor Andrés Andrade ante la atenta mirada de unos 3.000 aficionados que llenaron la cancha central del Club Rancho San Francisco de Quito, ciudad a la que el torneo regresó luego de 16 años.

(Video) Moisés Caicedo y el golazo que anotó el partido de Chelsea ante Brentford Leer más

Andrade desaprovechó 9 sets points en el primer set para quedarse con el mismo. “Quizás si ganaba uno de esos puntos la historia habría sido distinta en el segundo. Estuve algo nervioso al principio y eso costó”, señaló.

En el siguiente, el europeo saco a relucir la experiencia que le dan sus 33 años y se impuso con relativa facilidad por 6-1 en menos de 45 minutos.

Guillen toma revancha

Tras dar ánimos a su compatriota, la raqueta número uno de Ecuador Álvaro Guillen salto al court central para enfrentar al número dos bosnio: Nerman Fatic.

De entrada, Álvaro, número 243 de la ATP, salió a liquidar a su contrincante y resolvió el primer set en menos de una hora ganando por 6-4.

El segundo set mantuvo la misma tónica, con un Guillen incisivo y efectivo en los golpes, forzando errores del rival y aprovechando la aclimatación a la altura que realizó con el equipo nacional, que es capitaneado por Raúl Viver.

Pero en el cierre del mismo Fatic rompió el saque del ecuatoriano y se puso 5-3 en el marcador y a tiro de enviar al partido al tercer y definitivo set, no obstante una impresionante reacción de Guillen hizo que finalmente se quede con el set y el partido por 7-6.

Los equipos de Ecuador (d) y Bosnia fueron parte del acto protocolario de inauguración de la Copa Davis en Quito KARINA DEFAS / EXPRESO

Continuidad de la serie

La serie por el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis continuará este domingo 14 de septiembre de 2025 desde las 10:00, con el duelo de dobles entre Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo por Ecuador ante los bosnios Mirza Basic y Nerman Fatic.

Para continuar con los sencillos entre el tricolor Álvaro Guillén y Damir Dzumhur. Y de ser necesario, el quinto encuentro lo disputarán Andrade ante Fatic.

El ganador de la serie avanzará a los 'Qualifiers' que se disputarán en febrero de 2026, con la oportunidad de pelear hasta las rondas finales de la Copa Davis el próximo año.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!