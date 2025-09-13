Juan Cazares, pieza clave en un Independiente protagonista

El volante asegura que IDV planea mantener la ventaja en el liderato de LigaPro. Hoy (14:00) reciben a Vinotinto

Juan Cazares (i) registra 3 goles y 4 asistencias en 19 partidos con Independiente en la LigaPro 2025. Su equipo ha logrado el 72.84 % de los puntos en el torneo.

Una vez terminadas las fechas por eliminatorias al Mundial 2026, donde Ecuador clasificó como segundo, las miradas vuelven a centrarse en el campeonato ecuatoriano LigaPro, que actualmente es liderado por Independiente del Valle, con 59 puntos.

Los Rayados suman una ventaja de 12 puntos sobre su inmediato perseguidor Barcelona (47 unidades) y de 14 unidades con el tercero, Liga de Quito (45), diferencias que intentará mantener esta tarde cuando reciba a un necesitado Vinotinto a partir de las 14:00, por la fecha 28.

Para Juan Cazares, uno de los jugadores con más experiencia y recorrido en el equipo, la base del buen desempeño mostrado por IDV radica en que todos son titulares. “Depende del entrenador (Javier Rabanal) a quién poner y a quién sacar, pero todos vamos con esa mentalidad; trabajamos para ello”, aseguró.

La escuadra del Valle, que solo ha perdido dos partidos en lo que va del campeonato (contra Libertad y Emelec), se encuentra disputando además dos torneos: la Copa Sudamericana, donde clasificó a los cuartos de final, y la Copa Ecuador.

Las armas de Independiente

De acuerdo con Cazares, quien militó 14 años en clubes de Argentina, Ucrania y Brasil, Independiente cuenta con una plantilla para hacer frente a los tres torneos. “Uno tiene tantos años en el fútbol que me he dado cuenta de que el nivel de los compañeros es alto, y el que no juega apoya al que sí, y viceversa, porque tenemos un plantel completo”, sostuvo.

Personalmente Cazares asegura que “es lindo estar en competencia en todos los torneos en los que participamos. Ahora solo queda pulir unos detalles para seguir dependiendo de nosotros y estar a la altura en todo”.

Desde su vuelta a Ecuador, luego de más de una década, el esmeraldeño de 33 años ha jugado 28 partidos, entre Libertadores (copa que jugó IDV en la primera parte del año), Sudamericana, LigaPro y Copa Ecuador, marcando 3 goles y proporcionando 4 asistencias.

Ante Vinotinto, hoy, en el estadio de Sangolquí, Cazares espera disputar su encuentro número 20 con la camiseta rayada en el torneo local. Los otros nueve cotejos los jugó en la Libertadores (6) y Sudamericana (3).

Su actualidad

Tras militar en River Plate y Banfield de Argentina, así como en varios clubes de Brasil como Santos, Corinthians, América Mineiro, entre otros, y en el Metalist Járkov de Ucrania, el mediocampista esmeraldeño regresó para quedarse, dice.

“Juanito”, como aún le dicen sus compañeros, se sincera y confiesa que encontró que en Ecuador aún hay “algunas cosas por mejorar”. “No me gusta hablar mal de mi fútbol, solo espero que los dirigentes se concentren y enfoquen en que se mejoren muchos aspectos, como las canchas, la logística, el arbitraje, entre otras cosas, para llegar a los mejores niveles”, dijo.

