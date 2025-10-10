Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO hoy: la Tri busca puntos clave en el ranking FIFA

Corea del Sur cayó goleada por Brasil 5-0 y Ecuador puede aprovecharlo ante Estados Unidos

Ecuador y su gira por Estados Unidos y México.

Austin en Texas, Estados Unidos huele a fútbol y a ilusión. La Tri vuelve a la cancha este viernes 10 de octubre en el Q2 Stadium, ante Estados Unidos, a las 19:30, en una noche donde no solo se juega un amistoso, sino puntos de oro para el sueño mundialista. El partido se lo podrá ver por la señal de El Canal del Fútbol.

Porque esto no es un simple partido de fecha FIFA: aquí se juega el futuro en el ranking, el pasaporte al ansiado Bombo 2 del Mundial 2026.

Ecuador con ausencias que pesan: sin Piero Hincapié, Moisés Caicedo ni Gonzalo Plata. Tres figuras que, en cualquier otra selección, serían imposibles de reemplazar.

La Tricolor enfrentará su primer partido comprobatorio de cara al Mundial 2026. @latri

Entrar en el bombo dos es la meta

Javier Rabanal: “Querían que Barcelona avance por lo civil o criminal” Leer más

Pero Sebastián Beccacece, sabe que el fútbol no espera. Y los que están, tienen la misión de sumar, de hacer que la Tricolor siga subiendo peldaños en ese ranking FIFA que puede definir el camino hacia el éxito.

Brasil goleó 5-0 a Corea del Sur, y ese resultado, aunque parezca lejano, le abrió una ventana a Ecuador. Los coreanos son el muro que separa a la Tri del Bombo 2. Hoy están 23.º con 1.593 puntos, apenas 5 arriba de Ecuador.

Si la Tri vence a Estados Unidos, sumará 5,78 puntos; si también gana en Guadalajara ante México, otros 5,95. Con solo un triunfo, Ecuador podría dejar atrás a Corea y acercarse a Austria (22.º), soñando con ese sorteo más amable que todo equipo anhela.

El fútbol, a veces, es cuestión de detalles. Un gol más, una victoria en Texas, puede cambiar la historia. Ecuador no solo juega contra Estados Unidos; juega contra la estadística, contra el pasado y, sobre todo, por su propio destino.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!