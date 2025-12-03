Juegos Bolivarianos: Hegemonía de Ecuador en triatlón y aguas abiertas

Cuatro oros, a nivel individual y por equipos, protagonizan una jornada dorada de la delegación nacional en Perú

Los deportes de mar abierto trajeron este miércoles 3 de diciembre consigo cuatro oros y dos platas determinantes que demostraron la hegemonía del país en la jornada de los Juegos Bolivarianos 2025, primer evento del ciclo olímpico que se disputa en Perú.

La triatlón tricolor aportó con dos oros, en la categoría individual y por equipos, mientras que las pruebas de aguas abiertas, en damas y varones, tuvieron el domino entero ecuatoriano al capitalizar los oros y platas en la competencia de los 5 kilómetros.

A primera hora Gabriel Terán dio el primer golpe al coronarse campeón de la prueba masculina del triatlón con un tiempo de 55 minutos y 19 segundos, en tanto que el otro tricolor en la prueba, Juan José Andrade, finalizó cuarto con registro de 55:30, ubicación que resultó ser crucial para que a la larga ambos suban al podio por el primer lugar en la división por equipos.

“Es una alegría muy grande poder empezar así un ciclo olímpico. La competencia no fue nada sencilla, pues estaban los mejores del continente... de ahí lo importante de la consecución”, dijo Terán.

Las aguas peruanas fueron conquistadas por ecuatorianos

David Farinango dominó los 5 kilómetros aguas abiertas en varones, mientras que su compatriota Esteban Enderica ocupó el segundo lugar. Cortesía

En la triatlón femenina, Paula Andrea Jara terminó en el puesto 8 con un tiempo total de 01:02:22, mientras que la experimentada Elizabeth Bravo, completó la natación y el ciclismo, pero se retiró en el tramo de carrera debido a una molestia física.

La delegación nacional de este deporte confirmó ser uno de los equipos más poderosos de la región en la actualidad al capitalizar el primer y segundo lugar las competencias, tanto en damas, como en varones. Primero Danna Martínez se impuso con autoridad, dejándole el segundo lugar a su compatriota Karen Coello en la segunda posición y la medalla de plata.

Ya en la rama masculina, David Farinango hizo lo propio y repitió la gesta con el oro bolivariano, mientras que Esteban Enderica finalizó en segunda posición y se llevó la medalla de plata en Bujama.

“El resultado es el último evento del año en 5 km y qué mejor que cerrarlo así. Me pude mantener; trabajamos mucho en la parte física y mental, y dio resultado. Ahora nos enfocamos y reservamos energía para los 10 km aguas abiertas... tenemos una nueva estrategia que esperamos nos de los mismos resultados”, precisó Martínez.

Al cierre de la edición, Ecuador ascendió del sexto al quinto lugar en el medallero Bolivariano con 101 metales, 27 de ellos oro y 36 de plata.

