Ecuador brilla en pentatlón con 23 medallas en el Panamericano y Sudamericano Junior

Ecuador logró 20 medallas de oro, 3 de bronce y la clasificación de María Sol Naranjo a los Juegos Panamericanos.

Dara Salazar y Luciana Aroca, se adjudicaron la medalla de Oro al obtener 1220 puntos.

Ecuador cerró su participación en el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Pentatlón Moderno Junior 2025, realizado en Buenos Aires del 1 al 6 de noviembre, con un total de 23 medallas, distribuidas en 20 oros y 3 bronces, bajo la dirección del profesor Galo Quiguantar.

En la rama femenina, Lucianna Aroca sumó resultados en ambas competencias. En el Panamericano alcanzó el bronce individual y los oros por equipos y en relevos femeninos. En el Sudamericano obtuvo nuevamente el bronce individual y dos oros más en las pruebas por equipos y relevos femeninos.

Te puede interesar: NBA: LeBron James vuelve a los entrenamientos y será reevaluado en 1 o 2 semanas

Dara Salazar aportó títulos en las dos citas: oro panamericano por equipos en la prueba individual y en los relevos femeninos, resultados que replicó en el Sudamericano, manteniendo la supremacía ecuatoriana en estas modalidades.

Rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027

María Sol Naranjo durante un encuentro de esgrima en el Campeonato Panamericano y Sudamericano de Pentatlón Moderno Junior 2025. Cortesía

Ecuador, 24 años de la primera clasificación al Mundial: ¿Cómo ocurrió? (Video) Leer más

María Sol Naranjo fue la atleta con mayor número de preseas. En el Panamericano obtuvo el oro en la prueba individual, resultado que le aseguró la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. A esto se sumaron los títulos por equipos y en relevos mixtos. En el Sudamericano repitió la victoria individual y añadió las medallas de oro por equipos y en relevos mixtos.

En la rama masculina, Isaac Hernández obtuvo dos medallas de oro en los relevos masculinos, una en el Panamericano y otra en el Sudamericano. Bayardo Naranjo completó la participación con oro en los relevos masculino y mixto del Panamericano, además del bronce individual en el Sudamericano y dos oros adicionales en los relevos masculino y mixto.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!