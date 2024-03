Doping, un 'secreto a voces' en el ciclismo tricolor

El control antidopaje en el país dio un giro radical con la creación de la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador (Unade), en marzo de 2023, y los primeros resultados adversos han dado un golpe al ciclismo nacional, tal y como reveló EXPRESO la noche del lunes 11 de marzo, sobre los positivos de Jorge Montenegro, Stalin Puentestar, Nixon Rosero y Joel Burbano.

De ellos, tres recibieron la notificación por parte de la Unade y uno fue reportado por la Agencia Nacional Antidopaje de Guatemala, tras una competencia en ese país. Sobre todos pesa una suspensión provisional, según pudo confirmar este medio en contacto directo con los implicados.

El sistema de controles antidopaje empezó a funcionar de manera más eficiente en el segundo semestre de 2023, cuando el organismo empezó a recibir los recursos que antes no podía al no estar regularizado. En el panorama de los controles dentro del país aparecieron las pruebas ‘sorpresa’, algo que exige la Agencia Mundial Antidopaje y que antes prácticamente no sucedía.

Dentro del grupo de ciclistas locales esto fue algo nuevo y, para algunos, desconcertante. De repente, recibían llamadas en horas de la madrugada, avisándoles que en esos momentos les tomarían muestras, o incluso directamente golpeaban a la puerta de sus domicilios.

Los controles inesperados incluso generaron molestias entre algunos, que llegaron a reclamar a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), organismo que no tiene que ver en este campo.

Por eso, la Vuelta al Ecuador 2023 fue objeto de estos controles, pero no solo en competencia, también en las semanas previas y posteriores, arrojando uno de los resultados adversos que afectan directamente al podio del recorrido nacional, pues Jorge Montenegro se ubicó en el segundo lugar. Pero no es el único, Nixon Rosero fue premiado como mejor sub-23, aunque su positivo se identificó en Guatemala, en noviembre.

Tras conocerse esta información de manera pública, la FEC emitió un comunicado en el que señala que no ha recibido notificación oficial sobre estos casos y que respetará el principio de confidencialidad que establece la norma internacional.

Jorge Montenegro, quien fue segundo en la Vuelta al Ecuador de 2023, recibió una suspensión provisional por haber dado positivo en un control doping. ARCHIVO / EXPRESO

Pero por este asunto, este ente ya tenía una preocupación, por la que incluso preguntó oficialmente a la Unade, sin recibir respuesta. Ante eso, Santiago Rosero, presidente de la FEC, contó que en situaciones similares sí ha llegado a recibir comunicaciones por parte de entes antidopaje internacional. El presidente de la Unade, Juan Carlos Checa, argumentó que el protocolo de resultados no implica el aviso a la FEC.

Aunque Rosero no puede hablar puntualmente de la situación actual, sí abordó la problemática del doping en su deporte mientras muestra los altos valores en facturas que han pagado por controles antidopaje en las competencias de la FEC.

También recordó que “desde la época de deportista conozco de estos casos. Ahora entenderán por qué yo llevaba deportistas directamente a Europa sin pasar por cierto país del continente. Yo viví desde temprana edad esa condicionante, que te digan que si no era con eso no ibas a lograr nada”.

Y la realidad que vivió el hoy directivo no ha cambiado en el pelotón nacional. Aunque pide que no se revele su identidad, uno de los ciclistas destacados del ámbito local dio su opinión.

“Es frustrante porque se habla entre ciclistas y te dicen que se van a cerrar las puertas si estos casos se revelan. Pero yo les digo que, al final, si se siguen permitiendo este tipo de cosas, van a seguir cerradas esas puertas porque son corredores que tratan de sobresalir de la noche a la mañana y nos quitan posibilidades a los que entendemos la forma correcta de hacer las cosas”, aseguró el pedalista.

CICLISTAS SE DEFIENDEN

Joel Burbano lleva adelante su defensa ante la caso de doping. CORTESÍA

EXPRESO tomó contacto con los cuatro ciclistas implicados para conocer sus descargos. Jorge Montenegro y Stalin Puentestar confirmaron que se encuentran suspendidos provisionalmente y que darán su visión en cuanto se conozca la resolución final.

En el caso de Joel Burbano, la audiencia ya se dio hace un mes, pero todavía no conoce la sanción. Junto con su abogado, Andrés Palacios, van a insistir para recibir una respuesta. “El que nada debe, nada teme”, dijo el ciclista al contar que la muestra que resultó positiva fue por salbutamol, medicamento que fue recetado para la gripe, de forma oral, por la doctora de la Vuelta al Ecuador.

En Nixon Rosero la sustancia hallada, clostebol, se encontraba en un producto para la piel. El deportista solicitó la apertura de la prueba B, que también dio positivo. Aún así, confía en “que el tiempo esclarecerá este problema”.

