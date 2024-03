El ciclismo ecuatoriano se mancha por doping

Jorge Montenegro, Stalin Puentestar, Nixon Rosero y Joel Burbano presentaron un resultado analítico adverso en controles realizados en el segundo semestre de 2023. De ellos, tres recibieron la notificación por parte de la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador (UNADE) y uno fue reportado por un organismo internacional. Sobre todos pesa una suspensión provisional, según establece el Código Mundial Antidopaje, mientras se resuelve su responsabilidad y la sanción.

Con la creación de la UNADE, mediante decreto ejecutivo en marzo de 2023, el organismo empezó a recibir los recursos que antes no podía al no estar regularizado -cuando se llamaba Organización Nacional Antidopaje del Ecuador-. Esos ingresos permitieron que desde el segundo semestre del año anterior se tripliquen los controles antidopaje, incluidos los que se deben hacer fuera de competencia, sin previo aviso, algo que exige la Agencia Mundial Antidopaje y que antes prácticamente no sucedía.

En las semanas previas a la Vuelta al Ecuador del año pasado se realizaron varios de esos controles, que también se replicaron en competencia y en los días posteriores. De ese período, salieron tres resultados adversos, que fueron notificados a los deportistas entre octubre y diciembre. Dos de ellos afectan directamente a los resultados de esa Vuelta, pues Jorge Montenegro subió al podio en segundo lugar y Nixon Rosero fue premiado como mejor Sub-23.

Jorge Montenegro en una foto de archivo. CORTESÍA

De esos triunfos, la FEC no ha entregado los premios económicos, pues conocen extraoficialmente que habría positivos, pero no han recibido una notificación oficial por parte de la UNADE, algo que para Santiago Rosero, presidente de la Federación, es “extraño”. En diálogo con EXPRESO cuenta que incluso han solicitado la información de manera escrita, pero no han recibido respuesta, algo que para él es llamativo, pues en casos similares identificados por organismos internacionales antidopaje, la FEC sí ha sido notificada.

Ante esto, el director de la UNADE, Juan Carlos Checa, asegura que el organismo no tiene obligación de notificar a nadie más que al deportista y a su federación internacional en esta fase. Y sí, efectivamente el Código Mundial Antidopaje no contempla a las federaciones nacionales por deporte dentro del procedimiento de comunicación.

Stalin Puentestar, tercero en la foto. Cortesía

LOS CICLISTAS SE DEFIENDEN

EXPRESO tomó contacto con los cuatro ciclistas implicados para conocer su situación. Ninguno de ellos ha podido competir, de hecho no pudieron participar en el Campeonato Nacional en febrero y, de momento, sus esfuerzos están enfocados en presentar sus descargos.

Jorge Montenegro y Stalin Puentestar aseguraron que su versión la darán a conocer en cuanto se conozca la resolución final, que esperan sea, a más tardar, en abril.

En el caso de Joel Burbano, la audiencia ya se dio hace un mes, pero todavía no conoce la sanción que le impondrán. Junto con su abogado, Andrés Palacios, van a insistir para recibir una respuesta esta semana. “El que nada debe, nada teme”, dice el ciclista de 34 años al contar a este medio que en su caso la muestra que resultó positiva por salbutamol fue tomada durante la Vuelta al Ecuador tras consumir medicamentos antigripales que le fueron recetados de forma verbal por la médico oficial de la competencia.

El ciclista ecuatoriano Nixon Rosero en Vuelta a Guatemala. CORTESÍA

En el caso de Nixon Rosero, este medio pudo conocer que su caso habría sido reportado por una organización internacional y que el deportista trabaja junto a un grupo de abogados para intentar demostrar que la sustancia hallada, clostebol, se encontraba en un producto para la piel. El deportista defiende su inocencia y confía en “que el tiempo esclarecerá este problema”.

