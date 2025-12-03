Derechos de Televisión: LigaPro habla sobre el caso contra Gol TV

LigaPro saca a la luz un comunicado que deja las cosas bien encaminadas para el fútbol ecuatoriano

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, ha estado al pendiente del caso de la competencia contra Gol TV.

Un comunicado publicado por LigaPro en sus redes sociales la tarde del miércoles 3 de diciembre encendió la esperanza para las arcas del balompié ecuatoriano. Dicho anuncio aborda el caso pendiente entre LigaPro y la empresa Gol TV, que estuvo a cargo de la transmisión del campeonato desde 2018 hasta su ruptura contractual en junio de 2024 por falta de pago a los clubes.

LigaPro, después de una audiencia con Gol TV y el TAS, supo decir que "ambas partes han alcanzado entendimientos sustanciales que pueden permitir liquidar definitivamente de forma amistosa y en interes de todas las partes".

"Cualquier novedad sobre la conclusión formal del acuerdo ante el TAS será comunicada oportunamente" culminó la empresa encargada de organizar los torneos de Primera y Segunda categoría profesional del fútbol nacional.

¿Qué paso entre Gol TV y LigaPro?

La relación contractual comenzó en 2018 cuando Gol TV adquirió los derechos de transmisión del fútbol ecuatoriano (LigaPro) por diez años. Sin embargo, a partir de 2021, la empresa incurrió en reiterados incumplimientos y retrasos en los pagos a los clubes, acumulando una deuda que se aproximaba a los 19 millones de dólares. Esta situación llevó al Consejo de Presidentes de la LigaPro a tomar la decisión de terminar el contrato unilateralmente el 6 de junio de 2024.

Tras la ruptura, el conflicto escaló al ámbito legal. La LigaPro demandó a GolTV ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el incumplimiento y la deuda. Por su parte, Gol TV contrademandó, alegando que la terminación fue injustificada y amenazando a la LigaPro y sus clubes con una multa millonaria por rescisión anticipada. Esta amenaza generó una gran incertidumbre financiera en el balompié ecuatoriano.

La audiencia clave del caso en el TAS se realizó el 2 de diciembre de 2025 en Buenos Aires. Afortunadamente, la tarde del 3 de diciembre de 2025, la LigaPro emitió un comunicado oficial revelando que, tras la audiencia, ambas partes han logrado "entendimientos sustanciales". Esto significa que han llegado a un principio de acuerdo para liquidar el conflicto de manera amistosa y definitiva, eliminando la amenaza de la multa millonaria.

