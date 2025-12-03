Alineaciones y dónde ver Liga de Quito vs Emelec en semifinal de Copa Ecuador 2025

Emelec deberá remontar el 2-1 de la ida ante Liga de Quito, pese a cuatro bajas clave, en la semifinal del torneo

Emelec y Liga de Quito se enfrentarán por la clasificación a la final de la Copa Ecuador 2025.

Emelec afrontará una verdadera final anticipada cuando visite a Liga de Quito este miércoles 3 de diciembre de 2025, desde las 19:00, en el estadio Casa Blanca, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador 2025.

(Te invito a leer: A qué hora y dónde ver Liga de Quito vs Emelec en semifinal de Copa Ecuador 2025)

El duelo promete alta tensión, pues el Bombillo está obligado a ganar para revertir el 2-1 con el que cayó en el estadio Capwell durante la ida.

Duró sufrirá cuatro bajas sensibles para la semifinal

El equipo dirigido por Guillermo Duró no llegará en las mejores condiciones, ya que tendrá varias bajas importantes que complican su planteamiento.

Emelec perdió 2-1 ante Liga de Quito en el partido de ida de la semifinal. MIGUEL CANALES

El estratega argentino no podrá contar con Luis Fernando León, José Francisco Cevallos ni Sergio Quintero, tres titulares habituales que quedaron fuera por molestias físicas. A ellos se suma la ausencia de Alfonso Barco, quien está suspendido.

Emelec confirma la salida del peruano Christian Cueva del equipo Leer más

Juan Pablo Ruiz liderará el ataque eléctrico

Pese a las ausencias, Emelec confía en su capacidad ofensiva. El equipo será liderado por Juan Pablo Ruiz, uno de los jugadores más influyentes del plantel, además de contar con la potencia de Justin Cuero y la experiencia goleadora de José Angulo.

El objetivo está claro: ganar por al menos un gol para forzar los penales o por dos tantos para clasificarse directamente para la gran final.

Liga de Quito apuesta a manejar la ventaja en Casa Blanca

Del otro lado, Liga de Quito, dirigida por Thiago Nunes, llega con mayor tranquilidad y la ventaja en el marcador global. A los albos les basta un empate para asegurar su presencia en la final de la Copa Ecuador 2025.

Sin embargo, no podrán confiarse, pues también tendrán una baja sensible: el lateral izquierdo Leonel Quiñónez, expulsado en el partido anterior, no podrá actuar.

Aun así, el cuadro quiteño contará con su poder ofensivo habitual. El goleador Jeison Medina, junto a Bryan Ramírez y Gabriel Villamil, será clave para sostener la posesión y generar peligro en casa.

Las alineaciones de Liga de Quito y Emelec

Liga de Quito: Alexander Domínguez; Gian Allala, Ricardo Adé y Richard Mina; Bryan Ramírez, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, José Quintero; y Lautaro Pastrán y Jeison Medina.

Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Luis Caicedo y Luis Castillo; Roberto Garcés, Alexander González, Maicon Solís y Juan Pablo Ruiz; y Justin Cuero y José Angulo.

Lo que se juega: pase a la final y cupo al repechaje de Libertadores 2026

El encuentro no solo define al finalista, sino que además está en juego un premio vital: el ganador de la Copa Ecuador 2025 obtendrá un cupo al repechaje de la Copa Libertadores 2026, un incentivo que agrega aún más emoción a esta semifinal.

El partido será transmitido EN VIVO por DSports y su plataforma digital DGO, para que los aficionados no se pierdan uno de los duelos más intensos del fútbol ecuatoriano en este 2025.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!