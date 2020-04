Delfín: Los campeones 2019 tienen cuatro meses esperando su premio

El 15 de diciembre de 2019 se escribió una página dorada para el fútbol manabita y de Ecuador. Delfín Sporting Club se proclamó campeón nacional por primera vez en su historia y con ello era tiempo de recibir las promesas de la gloria: convertirse en una leyenda y cobrar los famosos premios económicos. Lo primero es imborrable para ese plantel liderado por Fabián Bustos y lo otro intolerable, debido al incumplimiento de la dirigencia encabezada por José Delgado.

Al plantel 2019, conformado por el primer equipo, juveniles, cuerpo médico, utilería y auxiliares, se le prometió un premio de 300 mil dólares por coronarse en la LigaPro. Con la clasificación a la final del playoff, Delfín se aseguró en sus arcas 3 millones de dólares por el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y, al ser campeón, LigaPro le entregó, al menos, 100 mil dólares (cifra que se entregó al campeón 2018), ya que hasta hoy el ente ha dado a conocer el valor. En total, un aproximado de 3.1 millones de dólares para el club.

Roberto 'Tuka' Ordóñez habló de esta promesa descuidada en enero para EXPRESO y reconoció el descontento suyo y de la plantilla, pero no imaginaba que la situación se iba a prolongar hasta abril. Hace dos meses se hizo un abono de 150 mil dólares, pero ante la incuria de la dirigencia cetácea, la paciencia de los campeones colapsó.

Carlos Garcés continúa en Delfín y es el vehículo de esperanza entre colaboradores y utileros. Es él quién se comunica directamente con Delgado. "Cuando salimos campeones nos prometió pagar apenas llegue el dinero de Conmebol porque era un dinero fuerte, pero ya le ha llegado de lo que nos hemos enterado y estamos a la espera de eso. Él siempre cumplió con las promesas, pero hay distintas realidades, de chicos o utileros que cuentan con eso. Nosotros con lo que ganamos podemos solventar nuestras necesidades, pero hay quienes no", detalla el capitán cetáceo a EXPRESO.

Carlos Garcés (capitán) se encarga de llevar al trofeo de rey al campo. FREDDY RODRÍGUEZ / EXPRESO

El manabita describe que día a día recibe mensajes pidiéndole explicaciones del tema, pero que "es algo que sale de mis manos". "Uno de los chicos utileros tiene a su esposa embarazada, me escribió a decirme de su situación porque necesita hacer chequeos y ahí es cuando a uno le duele. Yo le puedo prestar algo temporal, pero lo justo es que él tenga ese dinero que se ganó. Los juveniles son casi 10 que me preguntan por el premio, pero yo no tenga una respuesta definitiva", asegura Garcés.

Garcés hace una semana le dejó un mensaje a Delgado y este le contestó que "estaba esperando el dinero de la Conmebol, que la situación estaba difícil, pero que apenas llegue cancelaba". Este intento también lo hizo el entrenador Fabián Bustos, pero "no hubo respuesta favorable".

El hoy técnico de Barcelona detalló cómo surgió el premio y no oculta su preocupación, ya que no es habitual la morosidad en el presidente Delgado. "Cuando estábamos por jugar los playoffs el presidente dictaminó un premio. La semana previa al último partido dijo que antes que termine diciembre iba a entregarlo y él siempre ha sido responsable en ese sentido", inicia contando Bustos.

En entrenador Fabián Bustos reconoce que lo vivido en Delfín es inolvidable, pero que le preocupa la situación del premio impago. FREDDY RODRÍGUEZ / EXPRESO

"Salimos campeones y en diciembre no pudo pagar. Luego nos comunicamos con él y la respuesta fue que apenas llegue el dinero de Conmebol pagaba. Llegó ese dinero y pagó la mitad y dijo que una vez que llegue el otro dinero iba a pagar todo. Hace una semana llegó el adelanto a los clubes por Conmebol y no pasó nada", agrega.

Bustos separa la gloria deportiva de lo económico. "Yo me quedó con el ser campeones para toda la vida, eso no se borra, pero cada uno tiene su economía. Están los auxiliares, utileros, sanidad, chicos más jóvenes, los que se fueron del club y los que no tienen equipo. Todos cobran un porcentaje de ese premio, no solo los jugadores", explica el estratega.

La Tuka Ordóñez no se guardó nada para el presidente Delgado y recordó que "cuando fuimos campeones ni si quiera tuvimos una comida o una cena para compartir, se olvidó de nosotros. Fue triste porque pareció que estábamos peleando el descenso", asegura.

El actual futbolista de Emelec contó el caso de 'Merito', un masajista del club, que constantemente les pide luces a los jugadores sobre este pedido. "Él es una persona mayor como de 80 años, vulnerable y propensa a enfermarse. Nos pide que le ayudemos y la verdad es que familias como las de él lo necesitan (el premio). La situación está difícil para todos, sí, pero sobre todo para ellos", sostuvo.

El plantel 2019 de Delfín logró una gesta inolvidable para la provincia de Manabí. FREDDY RODRÍGUEZ / EXPRESO

Sergio López fue pieza fundamental en Delfín 2019 y enfatiza en que en ningún momento han querido "meterle la mano al bolsillo " a Delgado, ya que "ese dinero llegaba si cumplíamos los objetivos" y "nos lo ganamos". El argentino prefiere "no ser hipócrita" y aclara que "nosotros (los futbolistas) también necesitamos la plata. Uno puede aguantar un poco más, pero imagínate la gente que trabaja en el club, y no puede decir nada y la necesita. Estamos pidiendo algo nuestro para también ayudar a la gente que lo necesita", manifestó.

López reveló que al principio no estaban muy convencidos con el valor que Delgado definió como premio, pero que Bustos supo manejar el camerino para priorizar lo deportivo. "Nosotros sabíamos que no era un premio grande y tratamos de no desmotivarnos gracias al profe. Entre jugadores nos conocemos, preguntamos y sabemos que hay clubes que le dan de premio la mitad de lo que ganan al clasificar a Copa a sus planteles. Confiamos que nos pagarían pronto, pero ha pasado mucho", cerró.

Además de las voces expuestas, EXPRESO recolectó versiones de otros campeones: Bruno Piñatares, Pedro Pablo Perlaza, Henry Cangá, Luis Cangá, Francisco Mera, Diego Corozo, Felipe Mejía, Michael Mieles, Silvio Gutierrez, Dennis Corozo, Mirco Villalta, Edison Caicedo, Williams Riveros, Robert Burbano, Geovanny Nazareno, David Noboa y Pedro Ortiz, en las que fortalecen la postura del pedido que hacen sus excompañeros.

Así festejaron los jugadores cetáceos luego de imponerse en penales ante Liga de Quito en la final 2019. Freddy Rodríguez / EXPRESO

Habrá quienes discutan el por qué un futbolista reclama un premio económico, cuando se le paga por eso: jugar y ganar. Pero hay un contexto en el que no todos los involucrados viven una misma realidad. Detrás de las estrellas más brillantes de un plantel están los jóvenes que recién ganan un sueldo por jugar a la pelota, están los obreros que no se ponen los estoperoles, ni saltan a cabecear con el rival, pero son los primeros en auxiliar a las figuras que son aplaudidas desde las gradas. Por esos rostros, que aparecen rara vez en un periódico o en tv, es que los históricos campeones con Delfín se han levantado y buscan una real respuesta de parte de un solo hombre: José Delgado.