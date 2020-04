Copa Ecuador: Deserción de Barcelona y Emelec es vista como "apresurada"

Amílcar Mantilla, miembro del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), calificó como “apresurada” la decisión de Barcelona y Emelec de no participar en la Copa Ecuador de este año, anunciada la mañana de este 13 de abril.

El directivo lamentó que los clubes del Astillero hayan adoptado esta postura, sobre todo cuando "ni siquiera se conoce con exactitud" la fecha en que se reanudarán los torneos nacionales e internacionales.

“Para mí, el fútbol es lo menos importante en estos momentos. No podemos tomar decisiones de si jugamos o no, porque aún no existen ni los plazos, ni los tiempos, ni las condiciones adecuadas para iniciar competencias como Copa Ecuador, LigaPro, Superliga Femenina, entre otras. La postura de Barcelona y Emelec creo que no están en su tiempo”, manifestó el directivo.

Mantilla acotó que, pese a que la FEF no organiza actualmente el campeonato nacional, todos los clubes están afiliados a la Ecuatoriana de Fútbol, por lo que deben acogerse a sus disposiciones.

“No es un tema de decir no voy a participar, pues los clubes tienen también sus obligaciones y, al ser parte de una estructura, tienen que someterse a lo que decida la FEF. Espero que cuando se tengan fechas claras para poder volver a jugar, todos podamos llegar a un acuerdo para establecer alguna nueva modalidad de la Copa Ecuador, pero por ahora creo que no es tiempo de lanzarse unilateralmente a tomar este tipo de decisiones”, dijo tajante.

Entre el 2018 y 2019 se realizó por primera vez la Copa Ecuador que contó con la participación de 48 equipos. El campeón de esa vez fue Liga de Quito.

La segunda edición del torneo debía haber iniciado el pasado sábado 11 de abril, pero por la pandemia del coronavirus no hay aún una nueva fecha para su inicio.