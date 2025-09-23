(Video) Debut goleador de Franco Mastantuono en victoria del Real Madrid ante Levante

El delantero argentino convirtió su primer gol con la camiseta blanca. El exRiver Plate aseguró estar “muy contento”

El atacante argentino del Real Madrid Franco Mastantuono (d) celebra su gol, segundo del equipo ante el Levante.

El delantero argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, vivió una noche especial este martes 26 de septiembre en el estadio de Valencia. El joven atacante se estrenó como goleador con la camiseta blanca en la victoria 1-4 frente al Levante, un momento que calificó como “muy buscado y soñado”.

(Le puede interesar: Así se jugarán los hexagonales de LigaPro y el cuadrangular que manda a la Serie B)

Once Caldas vs. Independiente del Valle: los rayados sueñan con remontar en Manizales Leer más

“Es algo muy lindo compartir mi primer gol con esta camiseta. Lo estaba buscando mucho y al fin se dio, pero lo importante es que el equipo sigue ganando. Estamos encontrando el funcionamiento que queremos”, declaró Mastantuono en zona mixta tras el encuentro.

Aunque reconoció que esperaba con ansias su primer tanto, insistió en que nunca perdió la calma: “El delantero siempre quiere marcar, pero estaba tranquilo. Lo importante es que el equipo gane y juegue mejor cada vez, eso me da felicidad”, aseguró.

El argentino destacó además que el gol le da confianza, pero puso por encima de todo el rendimiento colectivo: “Lo más importante es que el Real Madrid gane y esté sólido, porque este año vamos a pelear cosas muy importantes”.

Así fue el gol de Franco Mastantuono

🤯🇦🇷 GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO.



El primero en el Real Madrid. 😮‍💨pic.twitter.com/WFK6hlZYTc — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 23, 2025

El tanto llegó al minuto 38, cuando Vinicius Jr. lo habilitó. Mastantuono encaró en vertical, dejó atrás a Adrián De La Fuente y definió con un derechazo imparable que venció al portero Ryan. Una acción que combinó explosividad, talento y categoría para sellar el 2-0 parcial en Valencia.

Revive la goleada de Real Madrid 4-1 ante Levante

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!