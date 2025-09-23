Así se jugarán los hexagonales de LigaPro y el cuadrangular que manda a la Serie B

Octavio Rivero se mandó un doblete ante Emelec en el Clásico del Astillero.

Se viene la segunda parte de la LigaPro, la que separa a los que sueñan con copas y a los que pelean con el miedo del descenso. El próximo fin de semana, entre sábado 27 y domingo 28, la fecha 30 cerrará la primera etapa del torneo y definirá la suerte de los 16 equipos.

La tabla se parte en tres: dos hexagonales y un cuadrangular. Ahí cada punto vale oro, lágrimas o gloria.

El primer hexagonal es el de los grandes premios: tres boletos directos a Copa Libertadores y tres a Copa Sudamericana. Independiente del Valle ya está sentado en la mesa de los que van al máximo torneo del continente en 2026. Barcelona y Liga de Quito lo acompañan. Pero hay tres cupos que se pelean a muerte entre Católica, Deportivo Cuenca, Orense y Libertad.

Así está la tabla de posiciones de LigaPro 2025

El suspenso de saber en que hexagonal se van a quedar

Todo queda en un final de infarto: Católica y Cuenca se enfrentan entre sí, Orense recibe a Emelec y Libertad, con 43 puntos, se juega la vida ante Vinotinto. Uno de estos equipos tendrá que tragarse la amargura de quedarse afuera del hexagonal estelar.

El segundo hexagonal será la tierra de los que no alcanzaron el premio mayor, pero aún tienen un consuelo en la Copa Sudamericana. Ahí aparecen Aucas, Macará, El Nacional y Emelec, que sueña con volver a torneos internacionales para maquillar un año turbulento.

A ellos se sumará uno de los que se queden sin pase al primer hexagonal: Católica, Cuenca, Orense o Libertad. El sexto integrante saldrá entre Delfín, Técnico Universitario o Vinotinto. Los partidos claves son electrizantes: Independiente contra Delfín, Libertad frente a Vinotinto y Técnico ante Liga de Quito.

Con estos números se juega LigaPro 2025

Y abajo, en el cuadrangular del terror, la zona donde se siente el olor a miedo. Ahí dos equipos se van directo a la Serie B en 2026. Mushuc Runa y Manta ya están sembrados. Les faltan dos compañeros de condena, que se escogerán entre Técnico Universitario, Delfín y Vinotinto.

Las balas vienen directo: Vinotinto se mide a Libertad, Técnico ante Liga de Quito e Independiente recibe a Delfín. La soga al cuello se tensa y el margen de error desaparece.

Así será la segunda parte de la LigaPro: arriba la gloria, en el medio el consuelo y abajo el infierno.

