Danilo Carrera, el actor que se ha metido de lleno con Deportivo Quito.
Danilo Carrera, el actor que se ha metido de lleno con Deportivo Quito.

Danilo Carrera y su meta con Deportivo Quito: llegar a jugar contra el Real Madrid

Real Madrid vs Deportivo Quito: el sueño del actor y directivo Danilo Carrera desde la Segunda Categoría

En la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano hay un equipo que no solo juega, sino que arma un show de película. Deportivo Quito convierte cada partido en una fiesta azulgrana: cánticos que retumban, hinchas que llenan la Plaza del Teatro y un ambiente que parece de final de Copa. 

Este año, además, la función tiene una estrella invitada: Danilo Carrera, actor, empresario y nuevo aliado chulla.

Carrera llegó con porte de galán y sueños de campeón. No es un hincha más, sino un socio que invierte, promueve y levanta miradas. “Vamos a ser campeones de Pichincha. No somos campeones todavía, estamos a un paso. Hay que jugar la final y ganarla”, dijo con una sonrisa que encendió a la afición.

Danilo Carrera
Danilo Carrera actor de telenovelas y series@MAKEITPRENSA

Piensa en grande con el Deportivo Quito

Ocho partidos en cuatro días se jugará la fecha 25 de LigaPro.

LigaPro EN VIVO: todos los partidos gratis por TV y horarios de transmisión

Cuando le preguntaron si el Quito podría subir a la Serie B y después a la A, no se contuvo: “Podríamos ser campeones de la Copa Libertadores y llegar al Mundial de Clubes. Ver jugar a Deportivo Quito contra Real Madrid, Inter de Milán, Bayern de Múnich… Estoy seguro de que dentro de cuatro años vamos a estar jugando de tú a tú con Flamengo o Fluminense”.

Su presencia no solo significa inversión, sino un auténtico show mediático. Selfis, autógrafos, videos y ese carisma televisivo que provoca que cada hincha quiera su minuto con él. “Todo lo que entre económicamente será en beneficio del club”, aseguró, mientras resaltaba que el Quito “es tan grande” y que ahora, con un grupo joven y trabajador, el regreso a la Serie A es cuestión de tiempo.

Carlos Culumbo Mendoza el exjugador que es gerente

El gerente deportivo Carlos Columbo Mendoza, histórico jugador de los 80, también subió el tono de ilusión: “Deportivo Quito está en una final después de tanto tiempo. Es muy positivo lo que se está haciendo: el trabajo del cuerpo técnico, la dirigencia y la ayuda de Danilo Carrera y su familia. Es una iniciativa enorme”. Y remató con una frase que encaja con el guion: “Para soñar hay que soñar en grande. Si haces las cosas bien, los grandes logros llegan solos”.

carlos mendoza
El exvolante de Argentina, ahora como gerente del Deportivo Quito espera luchar por el ascenso.Leonardo Velasco / Expreso

La primera cita para ser campeón de segunda categoría

El sábado 16 de agosto, a las 18:30, en el estadio Gonzalo Pozo, Deportivo Quito visitará a Aampetra en la ida de la final de Segunda Categoría. El capítulo decisivo será el próximo viernes en el Atahualpa, donde se espera un lleno total, con cánticos, flashes y la estrella Carrera como imán de multitudes.

En este Quito versión 2025, el fútbol y la farándula se dan la mano. Porque los sueños chullas no solo se gritan desde la tribuna, también se cuentan como una historia que, si todo sale bien, tendrá un final de novela.

