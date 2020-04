Daniela Darque elaboró su minicampo de golf

La suspensión de los torneos asiáticos de la Ladies Professional Golf Association (LPGA), a causa del coronavirus, que en esos momentos ganaba fuerza en ese continente, hizo que Daniela Darquea cambie su planificación y regrese al país desde Estados Unidos, donde se preparaba.

Ya en casa, la golfista ecuatoriana vio cómo todo el cronograma establecido de la temporada se modificó con el avance de la pandemia en el mundo.

“Mantenerme bien físicamente es posible, hago ejercicio todos los días con el equipo TRX y ligas, pero la parte técnica es la que me preocupa al no poder salir al campo”, comentó Darquea.

Esto la impulsó a buscar maneras de poder entrenar en su hogar, “por lo que me adapté una pequeña malla con cobijas en el parqueadero para poder realizar golpes fuertes, con la bola sobre el rodapié del carro, y también en la sala una alfombra de yoga en la que puede hacer pat (que la bola ruede con precisión). No es lo ideal, pero me ayuda a entrenar”, contó la golfista tricolor.

Confesó entre risas que hay ocasiones en que la pelota le rebota al cuerpo, pero que es parte de adaptarse a estas nuevas formas de entrenamiento dentro de casa.

Está en busca de un césped sintético especial para seguir dando forma a su minicampo de golf, y a la par sigue las instrucciones de su entrenador, Jorge Meza, para sentir el menor efecto posible cuando se reanude la competencia para seguir escalando en el ranking mundial y concretar su clasificación a los Juegos Olímpicos.

La golfista ecuatoriana creó un minicampo en su hogar para poder seguir entrenando durante el aislamiento. CORTESÍA

“Estamos esperando qué pasará. Se cree que se pueda empezar en junio, pero están cancelando eventos progresivamente. En mayo van a evaluar la situación y buscar fecha para los Majors (los torneos más importantes), hay mucha incertidumbre”, detalló la deportista.

A la par de los entrenamientos, Darquea aprovecha el tiempo para pasar con su madre, Magdalena Ibarra, con quien no puede compartir mucho durante la temporada por sus continuos viajes a los torneos de la LPGA.

Darquea confesó que “estoy disfrutando bastante en la casa. Me da alegría poder compartir con mi familia. Hacemos actividades con mi mamá. Nos encanta la lectura, compartimos esa pasión, también organizamos la casa, seleccionando cosas que podemos donar, y he cocinado un par de veces”.

Juntas analizan la dura situación que vive el país por el coronavirus, lo que les ha causado “mucho dolor al ver las noticias, especialmente lo que está pasando en Guayaquil. Tantas muertes, gente sufriendo”, pero tiene confianza en que “vamos a salir de esta situación”.