Carapaz afirma que no se sintió valorado en el Movistar

Netflix emitió un documental denominado "El día menos pensado", en el que plasma la temporada 2019 del Movistar Team que tuvo a Richard Carapaz como su principal protagonista al ganar el Giro de Italia.

El Giro de Italia apunta a octubre Leer más

El ciclista ecuatoriano decidió dejar a la escuadra telefónica para fichar este año por el Ineos, lo que generó la crítica de Pablo Lastras, director deportivo del Movistar, que en el último capítulo de la serie califica de desleal a la Locomotora del Carchi.

Carapaz se defendió y argumentó que el no sentirse valorado en la escuadra española hizo que tome la decisión de buscar nuevos rumbos.

"No he sido desleal en ningún sentido. Di más de lo que me habían pedido. Como corredor lo hice lo mejor posible, y si no me valoran, cada uno sacará sus conclusiones", afirmó Richie en una entrevista con ESPN Bike.

Agregó que "yo no quería estar a la sombra de nadie, sino que siempre pensé en hacer mi propio camino. Nunca conté con una confianza que tal vez nunca se me transmitió, o se me transmitió muy poco. Me planteé que tenía 25 años y quería experimentar cosas nuevas y, si me equivoco en tomar la decisión, prefiero equivocarme ahora y no después".

En el Ineos, el principal equipo del Wolrd Tour, Carapaz comparte con Chris Froome, Egan Bernal y Geraint Thomas, ganadores del Tour de Francia, por lo que calificó su fichaje como la mejor decisión que ha podido tomar en su vida.

"Creo que no ha sido una equivocación, sino una de las mejores decisiones que podía tomar. En el equipo estoy contento, feliz, es como un equipo de casa, no es como me lo pintaban. Se trata de una experiencia nueva, estoy aprendiendo otro idioma y no me arrepiento de haberla tomado", destacó.

Sobre sus metas con la formación británica, el tricolor indicó que espera ir en "un par de años al Tour de Francia a buscar el maillot amarillo", pero de momento su meta es renovar la corona del Giro, que fue postergado para octubre por la pandemia de coronavirus.