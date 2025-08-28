Cuenca Juniors vs Barcelona SC HOY: Hora y canales para ver EN VIVO la Copa Ecuador

El Ídolo juega de visitante contra Cuenca Juniors y buscará imponerse para clasificar a los octavos de final

Barcelona se mantiene en los primeros lugares de la LigaPro 2025.

Un gigante del fútbol ecuatoriano se medirá con un campeón provincial en un partido que promete buenas acciones. Este jueves 28 de agosto, a las 19:00 (hora de Ecuador), el estadio Alejandro Serrano Aguilar será el escenario de un enfrentamiento por los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2025, donde Barcelona Sporting Club se enfrentará al sorprendente Cuenca Juniors.

Aunque el papel dice que Barcelona es el favorito, el equipo cuencano no es un rival a subestimar. Vienen de una racha victoriosa, recién coronados campeones del torneo provincial de Azuay tras vencer 3-1 a Aviced en la final.

La gran figura de esa victoria fue el veterano delantero Roberto La Tuka Ordóñez, quien recientemente anotó dos goles y será la principal amenaza para la defensa de para el Ídolo.

La Tuka Ordóñez es el grito de gol de Cuenca Jr. Cortesía

Pese a la diferencia de categorías, el estratega del conjunto amarillo, Ismael Rescalvo, no se fía. Para evitar cualquier sorpresa, el DT saldrá con lo mejor que tiene y usará su alineación titular.

Los toreros buscarán imponer su juego desde el pitazo inicial para asegurar su pase a los octavos de final y evitar un tropiezo, algo que ya ha pasado en otras ediciones del torneo.

¿Dónde ver el partido de Barcelona ante Cuenca Juniors?

Este partido, por la clasificación a los octavos de final de la Copa Ecuador será transmitido por las señales de DSports 9 y su aplicación DGO. Además, este compromiso, será pasado por Teleamazonas, el canal de televisión abierta.

Posible alineación de Barcelona SC para enfrentar a Cuenca Juniors

Barcelona: Ignacio de Arruabarrena; Willian Vargas, Álex Rangel, Franklin Guerra, Mario Pineida/Aníbal Chalá; Dixon Arroyo/Jean Montaño, Leonai Souza; Byron Castillo, Jandry Gómez, Gabriel Cortez y Miguel Parrales.

