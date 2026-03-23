¿Cuándo juegan LDU e IDV en Copa Libertadores 2026? Calendario de la fase de grupos

Los equipos de Quito son cabeza de serie en sus respectivos grupos. Conoce a quiénes enfrentarán y las fechas

El plantel albo quiere recuperarse y ubicarse entre los estelares de la LigaPro 2026.

La Conmebol definió el destino de los clubes capitalinos de Ecuador tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Liga de Quito e Independiente del Valle, ambos cabezas de serie, ya tienen trazado el camino que deberán recorrer para buscar un lugar en los octavos de final del torneo más prestigioso del continente.

Lea también: Amistoso Ecuador vs Marruecos: canal, horario y análisis previo del partido

Liga de Quito encabeza el Grupo G, una zona que exigirá máxima concentración debido a la diversidad geográfica y el perfil de sus oponentes. El equipo albo tendrá que medirse ante Lanús de Argentina, un rival con el que guarda cuentas pendientes tras su reciente eliminación en la Sudamericana 2024.

A este duelo de campeones continentales se suma la siempre complicada visita al Always Ready de Bolivia en el estadio de El Alto, y el enfrentamiento contra el debutante brasileño Mirassol, que llega tras una campaña histórica.

Independiente del Valle defiende el liderato de LigaPro 2026. Archivo

Al partir desde el bombo uno, la escuadra dirigida por Tiago Nunes logró evadir a potencias como Palmeiras y Flamengo en esta primera etapa. Sin embargo, el calendario obligará a los albos a hacerse fuertes en el estadio Rodrigo Paz Delgado para asegurar su clasificación, considerando que el grupo presenta un equilibrio competitivo notable.

Grupo G | Copa Libertadores: Calendario de Liga de Quito

Fecha 1: vs. Always Ready — martes 7 de abril (19:00) / El Alto

Fecha 2: vs. Mirassol — martes 14 de abril (21:00) / Rodrigo Paz Delgado

Fecha 3: vs. Lanús — martes 28 de abril (17:00) / Ciudad de Lanús

Fecha 4: vs. Mirassol — jueves 7 de mayo (17:00) / José María de Campos Maia

Fecha 5: vs. Lanús — miércoles 20 de mayo (19:30) / Rodrigo Paz Delgado

Fecha 6: vs. Always Ready — martes 26 de mayo (17:00) / Rodrigo Paz Delgado

Por su parte, IDV liderará el Grupo H. El vigente campeón del fútbol ecuatoriano tendrá una zona marcada por la presencia de equipos con tradición y roce internacional.

Ecuador vs Marruecos 2026: previa, posible alineación y cómo llega la Tri Leer más

La principal amenaza de los Rayados parece ser Rosario Central de Argentina, conjunto que cuenta con la experiencia de figuras como Ángel Di María. Además, deberán viajar a Asunción para enfrentar a Libertad de Paraguay y a Caracas para chocar con Universidad Central de Venezuela.

Los del Valle parten como favoritos para avanzar de ronda gracias a su consolidada estructura deportiva y su posición en el ranking Conmebol, lo que les permitió evitar el "grupo de la muerte".

El reto para el equipo de Chillo Jijón será mantener la regularidad en sus visitas y ratificar su estatus de "Matagigantes" ante rivales que, aunque no son los gigantes de Brasil, poseen la jerarquía suficiente para complicar cualquier aspiración.

Grupo H | Copa Libertadores: Calendario de Independiente del Valle

Fecha 1: vs. Rosario Central — jueves 9 de abril (17:00) / Gigante de Arroyito

Fecha 2: vs. U. Central — miércoles 15 de abril (21:00) / Estadio IDV

Fecha 3: vs. Libertad — martes 28 de abril (17:00) / La Huerta

Fecha 4: vs. U. Central — martes 5 de mayo (19:00) / Olímpico UCV

Fecha 5: vs. Libertad — martes 19 de mayo (19:00) / Estadio IDV

Fecha 6: vs. Rosario Central — miércoles 27 de mayo (17:00) / Estadio IDV

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!