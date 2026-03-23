¿Cuándo juega Ecuador vs. Marruecos? Hora y dónde ver

Ecuador vs. Marruecos: revisa la fecha, hora y dónde ver el partido. La Tri suma minutos clave de preparación

Ecuador enfrenta a Marruecos en Madrid por un amistoso internacional.

No es un partido oficial, pero sí uno de esos que empiezan a dibujar el camino. La Selección de Ecuador vuelve a la cancha con un amistoso internacional ante Marruecos, en medio de su preparación hacia el Mundial 2026.

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El encuentro se jugará el viernes 27 de marzo de 2026, en Madrid, España, y está previsto para las 15:15 (hora de Ecuador). Será una oportunidad para medir el estado del equipo frente a un rival que llega con credenciales recientes en el fútbol africano.

En este tipo de compromisos, el resultado importa, pero no es lo único. También están en juego las pruebas, los ajustes y las decisiones que irán perfilando la base del equipo.

¿Dónde ver Ecuador vs. Marruecos?

Señal en vivo en Ecuador: El partido podrá verse en vivo por El Canal del Fútbol, que cuenta con los derechos de transmisión. La cobertura arrancará desde las 14:30, con la previa del encuentro.

Señal abierta y diferida: En televisión abierta, Teleamazonas transmitirá el compromiso, pero en diferido. La emisión está programada para las 17:30 (hora de Ecuador).

Una convocatoria amplia para dos pruebas exigentes

Para esta doble jornada de amistosos, el técnico Sebastián Beccacece optó por una convocatoria extensa: 34 jugadores integran la nómina.

Entre los nombres destacan figuras habituales como Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Enner Valencia. Este último, además, mantiene su peso histórico dentro del equipo: suma 47 goles en 100 partidos, lo que lo convierte en el máximo anotador de la selección.

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La idea del cuerpo técnico es observar variantes, rotar piezas y evaluar respuestas en distintos escenarios de juego.

Lo que viene: Ecuador vs. Países Bajos

El calendario no se detiene. Luego del cruce ante Marruecos, Ecuador tendrá otro examen de alto nivel frente a Países Bajos.

Ese partido se disputará el martes 31 de marzo de 2026, en el Philips Stadion de Eindhoven, desde las 13:45 (hora de Ecuador).

Ambos encuentros forman parte de la misma lógica: acumular rodaje, medir fuerzas y llegar con mayor claridad al siguiente gran objetivo.

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