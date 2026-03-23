Carlo Ancelotti pierde a dos figuras de Brasil por lesión previo a amistosos

Alex Sandro y Gabriel Magalhães no jugarán ante Francia y Croacia. Alisson también sigue fuera por lesión

Selección de Brasil sufre nuevas bajas para sus próximos amistosos. El lateral de Flamengo, Alex Sandro, y el defensor del Arsenal, Gabriel Magalhães, quedaron fuera de la convocatoria por lesión de cara a los duelos ante Francia y Croacia, en la antesala del Mundial 2026, según informó este lunes 23 de marzo la Confederación Brasileña de Fútbol.

Ambas ausencias se suman a la del arquero del Liverpool, Alisson Becker, quien también está lesionado.

(Le puede interesar: Davis Bautista se suma a la Tri para los partidos amistosos: ¿Quién es y dónde juega?)

Alex Sandro, con pasado en la Juventus, sufrió una molestia el domingo durante el encuentro del Brasileirao entre Corinthians y Flamengo. En su lugar fue citado Kaiki, jugador del Cruzeiro, quien ya ha pasado por selecciones juveniles del combinado brasileño.

Alex Sandro, marcapunta brasileño, se perderá los amistosos de Brasil. cortesía

Por su parte, Gabriel Magalhães presentó dolores en la rodilla derecha tras disputar la final de la Copa de la Liga inglesa, en la que el Arsenal cayó 0-2 frente al Manchester City. Tras los chequeos médicos, la CBF confirmó que el zaguero no está en condiciones de jugar en esta fecha FIFA, y el técnico Carlo Ancelotti optó por no convocar a un reemplazo.

Golpe a la Tricolor: Patrik Mercado quedaría fuera del Mundial por dura lesión Leer más

Agenda de amistosos de la selección Brasil

La ‘Canarinha’ enfrentará a Francia el jueves 26 de marzo en Boston y, cinco días después, se medirá con Croacia en Orlando. Estos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti anuncie la lista final para el Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Brasil, única selección con cinco títulos mundiales (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), debutará en el Grupo C el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey. Luego jugará contra Haití el 19 en Filadelfia y cerrará la fase frente a Escocia en Miami.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!