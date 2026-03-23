Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Carlo Ancelotti
Carlos Ancelotti, seleccionador de Brasil.archivo

Carlo Ancelotti pierde a dos figuras de Brasil por lesión previo a amistosos

Alex Sandro y Gabriel Magalhães no jugarán ante Francia y Croacia. Alisson también sigue fuera por lesión

  • Redacción Expreso

Selección de Brasil sufre nuevas bajas para sus próximos amistosos. El lateral de Flamengo, Alex Sandro, y el defensor del Arsenal, Gabriel Magalhães, quedaron fuera de la convocatoria por lesión de cara a los duelos ante Francia y Croacia, en la antesala del Mundial 2026, según informó este lunes 23 de marzo la Confederación Brasileña de Fútbol.

Ambas ausencias se suman a la del arquero del Liverpool, Alisson Becker, quien también está lesionado.

(Le puede interesar: Davis Bautista se suma a la Tri para los partidos amistosos: ¿Quién es y dónde juega?)

Alex Sandro, con pasado en la Juventus, sufrió una molestia el domingo durante el encuentro del Brasileirao entre Corinthians y Flamengo. En su lugar fue citado Kaiki, jugador del Cruzeiro, quien ya ha pasado por selecciones juveniles del combinado brasileño.

Alex-Sandro-brasileño-jugador
Alex Sandro, marcapunta brasileño, se perderá los amistosos de Brasil.cortesía

Por su parte, Gabriel Magalhães presentó dolores en la rodilla derecha tras disputar la final de la Copa de la Liga inglesa, en la que el Arsenal cayó 0-2 frente al Manchester City. Tras los chequeos médicos, la CBF confirmó que el zaguero no está en condiciones de jugar en esta fecha FIFA, y el técnico Carlo Ancelotti optó por no convocar a un reemplazo.

patrik mercado independiente del valle sevilla

Golpe a la Tricolor: Patrik Mercado quedaría fuera del Mundial por dura lesión

Leer más

Agenda de amistosos de la selección Brasil 

La ‘Canarinha’ enfrentará a Francia el jueves 26 de marzo en Boston y, cinco días después, se medirá con Croacia en Orlando. Estos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti anuncie la lista final para el Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

RELACIONADAS

Brasil, única selección con cinco títulos mundiales (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), debutará en el Grupo C el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey. Luego jugará contra Haití el 19 en Filadelfia y cerrará la fase frente a Escocia en Miami.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Chappell Roan responde a denuncia de Jorginho por presunto irrespeto a su hijastra

  2. ¿Por qué publicamos nuestra rutina en redes? Un análisis sobre la validación digital

  3. Trámites vehiculares: estos son los servicios operativos de la ATM y ANT en Guayaquil

  4. ¿Cómo falleció el jugador Santiago Castrillón?: Esto sucedió en el fútbol colombiano

  5. Carlo Ancelotti pierde a dos figuras de Brasil por lesión previo a amistosos

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador pidió a España no difundir audio de alias Pipo: esta es la razón

  2. Esposa de Aquiles Álvarez denuncia: "No sé por qué están siendo tan crueles con él"

  3. Aquiles Álvarez muestra firmeza en medio de su tormenta judicial

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 22 de marzo

  5. Reimberg sobre Negro Willy: “Me apena por España que tengan un criminal suelto”

Te recomendamos