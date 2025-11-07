¿Cuándo Independiente del Valle podría salir campeón de la LigaPro 2025?

El equipo rayado podría coronarse campeón antes de lo previsto. Todo dependerá de los resultados de Liga de Quito y Barcelona

Independiente del Valle acaricia su segunda corona de LigaPro, torneo que ya ganó 2021.

¿Cuándo Independiente del Valle podría salir campeón? Eso es lo que se preguntan los seguidores de la LigaPro. Con siete partidos por disputar (incluido el pendiente ante Liga de Quito), solo siete puntos separan al cuadro rayado de conquistar, matemáticamente, su segunda corona del torneo nacional.

(Le puede interesar: Emelec: Presidente de las formativas habla de más deudas y de "fuga de juveniles")

Por eso, el encuentro que Independiente afrontará el sábado 8 de noviembre a las 16:30 ante Universidad Católica, en Chillo Jijón, se presenta como uno de los últimos exámenes para dar el golpe definitivo al campeonato. Existen varios escenarios que podrían definir el título.

Claudio Spinelli es el goleador de IDV en la temporada. Cortesía IDV

Beéle confirma concierto en el Estadio Capwell de Guayaquil: fecha y entradas Leer más

El primero es que IDV (puntero, con 73 puntos) sume las siete unidades necesarias, suponiendo que su inmediato perseguidor, Liga de Quito (2°, con 58 puntos), gane sus próximos compromisos y alargue la espera del festejo negriazul.

Sin embargo, existe otro escenario en el que Independiente podría celebrar antes, siempre y cuando derrote al Trencito Azul, y que Liga de Quito pierda ante Libertad, además de que Barcelona (3°, con 58 puntos) empate o caiga frente a Orense.

Ese panorama mantendría el margen de 15 puntos de ventaja de IDV sobre la U, con la misma cantidad de unidades por disputar. En ese caso, al conjunto rayado le bastaría un empate la próxima jornada ante Orense, el 23 de noviembre, para coronarse campeón.

Tabla de posiciones LigaPro 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!