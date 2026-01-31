Expreso
Zion fue detenido en Puerto Rico por presunta conducción bajo efectos del alcohol.
El artista Zion será la estrella musical de la Noche Amarilla 2026.Instagram: @zion

Cronograma oficial de la Noche Amarilla 2026: Horarios y actividades en el Monumental

El evento más esperado de Barcelona SC contará con shows, presentación del plantel y un partido amistoso

Barcelona SC publicó en sus redes sociales el cronograma de actividades para la Noche Amarilla 2026. Dentro de estas destacan la presentación de la plantilla femenina de BSC, presentación de la plantilla masculina, show pirotécnico y el show musical de Zion.

Dentro del comunicado, se anunció la apertura de puertas para socios e hinchas en general, la cual será a las 13:00 y 14:00, respectivamente. Además, así como en los últimos años se ha hecho costumbre, habrá una presentación de la plantilla de BSC femenino dirigidos por Wendy Villón, junto a su más flamante refuerzo, la brasileña Gislaine Ribeiro Dos Santos, a las 17:10.

'Droz', la banda de rock reconocida por los hinchas 'amarillos' por componer canciones para el 'Ídolo del Astillero', estará también presente en la Noche Amarilla, con la particularidad de hacer su show musical junto a la Orquesta Filarmónica de Guayaquil, a las 18:45.

El espectáculo principal de la noche del sábado 31 será la presentación de la plantilla masculina de Barcelona SC, junto al partido amistoso que jugarán contra el Guayaquil City de Damián 'Kitu' Diaz, el histórico numero '10' de los 'Amarillos'; en el entretiempo del partido, las jugadoras de BSC Femenino también harán un corto partido de exhibición para todos los presentes. Todo esto empezará a las 18:45 con la presentación y show musical, y a las 21:00 con los respectivos encuentros.

Cronograma oficial de la Noche Amarilla

Homenaje a Máximo Banguera en la Noche Amarilla 2026

Máximo Banguera, que también se ha convertido en un especialista para detener sentencias desde el manchón penal, ya lleva doce duelos que terminaron a su favor (solo en campeonato nacional).
El histórico portero, campeón en dos ocasiones con BSC (2012 y 2016) será homenajeado e el evento.cortesía

Máximo Banguera será homenajeado en la Noche Amarilla 2026. Así lo confirmó Barcelona SC en sus redes sociales. "Un homenaje a un jugador muy querido por todos. Gracias Máximo" compartieron los 'Toreros' en redes, anunciando que Banguera hará su despedida oficial frente al público que lo vio campeonar en dos ocasiones con su equipo, en 2012 y 2016 (las dos como campeón directo).

De acuerdo con lo que se pudo conocer, el jugador podría no solo ser homenajeado, ya que puede que juegue un par de minutos en cancha el día del partido, esto según recientes publicaciones en las que se ve al ex arquero entrenando junto a los porteros de la plantilla de Cesar Farías (Gabriel Cevallos y José David Contreras).

