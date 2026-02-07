Cronograma del Partido de la Historia: Horarios y actividades en el Monumental

El Partido de la Historia se vivirá desde temprano con un cronograma pensado para los fanáticos del fútbol

Daniel Molina, CEO de Molina Corp., durante la presentación oficial de El Partido de la Historia en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

El Partido de la historia entre Barcelona SC e Inter Miami se acerca cada vez más y su previa estará llena de actividades para crear el ambiente necesario para el ultimo partido de Lio Messi en Ecuador. El cronograma del evento y del Fan Fest ya están listos para disfrutar desde temprano el espectáculo.

Cronograma oficial de El Partido de la Historia

El show principal se dará dentro del Estadio Monumental de Guayaquil que abrirá sus puertas a las 14:00, aunque en las inmediaciones de este también habrá un Fan Fest desde las 11:00 para que los hinchas puedan pasar el rato hasta que llegue la hora del partido, el cual está pactado para las 19:00.

Pero antes de ver a Messi enfrentar al Ídolo del Astillero, se realizarán shows musicales dentro y fuera del escenario deportivo. Dentro, los conciertos empezarán desde las 15:00 con artistas nacionales como:

Johann Vera

Gerardo Morán

Paolo Plaza

José Victoria - 3 Banderas

Y también con la presencia de internacionales:

Almighty

Manuela Morales

Todo eso será la antesala de la llegada de Lionel Messi al Estadio Monumental para jugar contra Barcelona SC, en un evento que forma parte de la gira de pretemporada del Inter Miami que concluirá en Puerto Rico con un partido amistoso contra Independiente del Valle.

¿Cuáles serán las vías cerradas por el Barcelona SC vs Inter Miami?

La Agencia de Transito Municipal (ATM) anunció que no habrán cambios en el transito vehicular el sábado 7 de febrero en la Avenida Barcelona tal y como se mencionaba en anteriores ocasiones. Mediante un comunicado el organismo municipal compartió que la vía permanecerá abierta y que las líneas de buses que transitan por dicha zona podrán circular con normalidad.

Aunque el ente aclaró que de ser necesario, cerrarán vías aledañas al Estadio Monumental momentáneamente para mejorar el transito vehicular y peatonal. La ATM también desplegará un operativo desde a Av. Rodríguez Bonín hasta la Av. Velasco Ibarra con el fin de evitar retenciones vehiculares o estacionamientos en sitios no permitidos.

El operativo que realizará la ATM contará con 150 agentes de tránsito y 40 unidades motorizadas entre patrullas y motocicletas.

