Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Gustavo Cortez
Gustavo Cortez (i) dio la vuelta olímpica y levantó la copa de LigaPro junto a sus compañeros. Este año regreso a Independiente para ser campeónFRANKLIN JÁCOME / EXPRESO

Copa Libertadores 2026: Equipos ecuatorianos clasificados y sorteo de fase de grupos

Estos son los clubes internacionales de Ecuador y las fechas en las que podrían competir

La temporada 2025 de la LigaPro Serie A de Ecuador ha definido a los representantes del país en las competiciones continentales de la Conmebol para 2026. El fútbol ecuatoriano tendrá tres clubes en la Copa Libertadores, el torneo más importante de Sudamérica, y cuatro en la Copa Sudamericana.

RELACIONADAS

En la Copa Libertadores 2026, Ecuador ya tiene confirmados a Independiente del Valle, Liga de Quito y Universidad Católica (falta confirmar quien es Ecuador 2, 3 y 4); Independiente del Valle accedió directamente a la fase de grupos como campeón de la LigaPro 2025 y líder en la tabla acumulada. 

Te puede interesar: Ecuador será sede de la Copa Libertadores Sub-20 de 2026

Liga de Quito y Universidad Católica aseguraron su presencia al llegar a la final de la Copa Ecuador 2025, lo que les otorga plazas en fases previas o grupos según sus posiciones finales.

¿Quiénes jugarán Copa Sudamericana y cuando será el sorteo?

Orense
Orense se clasificó a Copa Sudamericana a temporada seguida.Archivo
LigaPro 2025

La tabla del hexagonal final y segundo hexagonal de LigaPro 2025 antes de la fecha 9

Leer más

la Copa Sudamericana 2026 contará con Orense y Libertad como los primeros equipos ecuatorianos confirmados, ambos clasificados por sus posiciones en el hexagonal final de la LigaPro 2025. Estos dos clubes se sumarán a los otros dos que aún se definirán en las últimas jornadas del torneo local (Aucas, Macará, Deportivo Cuenca y Emelec).

RELACIONADAS

El sorteo correspondiente a las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre de 2025, a las 10:00 (hora de Ecuador), en las instalaciones de la Conmebol ubicadas en Luque, Paraguay. 

Emparejamientos de la Copa Libertadores 2026

Durante esta ceremonia se establecerán los emparejamientos iniciales: los dos clubes ecuatorianos que deban comenzar en las rondas previas de la Libertadores (con toda probabilidad los correspondientes a Ecuador 3 y Ecuador 4) sabrán quiénes serán sus oponentes, mientras que los cuatro representantes en la Sudamericana se enfrentarán entre sí en duelos directos. Por otro lado, el sorteo de la fase de grupos de ambas competiciones está previsto para la semana que inicia el 18 de marzo de 2026.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Copa Libertadores 2026: Equipos ecuatorianos clasificados y sorteo de fase de grupos

  2. El secreto de Carlos Soria para subir montañas con 86 años

  3. Tom Brady afirma que a sus 48 años está en plenitud para seguir activo en la NFL

  4. Cierre vial en el centro de Guayaquil por la caída de un árbol y un poste

  5. Justicia adelanta juicio del caso Triple A: nueva fecha cae en plena Navidad

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  3. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  4. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

Te recomendamos