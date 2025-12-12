Copa Libertadores 2026: Equipos ecuatorianos clasificados y sorteo de fase de grupos

Estos son los clubes internacionales de Ecuador y las fechas en las que podrían competir

Gustavo Cortez (i) dio la vuelta olímpica y levantó la copa de LigaPro junto a sus compañeros. Este año regreso a Independiente para ser campeón

La temporada 2025 de la LigaPro Serie A de Ecuador ha definido a los representantes del país en las competiciones continentales de la Conmebol para 2026. El fútbol ecuatoriano tendrá tres clubes en la Copa Libertadores, el torneo más importante de Sudamérica, y cuatro en la Copa Sudamericana.

En la Copa Libertadores 2026, Ecuador ya tiene confirmados a Independiente del Valle, Liga de Quito y Universidad Católica (falta confirmar quien es Ecuador 2, 3 y 4); Independiente del Valle accedió directamente a la fase de grupos como campeón de la LigaPro 2025 y líder en la tabla acumulada.

Liga de Quito y Universidad Católica aseguraron su presencia al llegar a la final de la Copa Ecuador 2025, lo que les otorga plazas en fases previas o grupos según sus posiciones finales.

¿Quiénes jugarán Copa Sudamericana y cuando será el sorteo?

Orense se clasificó a Copa Sudamericana a temporada seguida. Archivo

la Copa Sudamericana 2026 contará con Orense y Libertad como los primeros equipos ecuatorianos confirmados, ambos clasificados por sus posiciones en el hexagonal final de la LigaPro 2025. Estos dos clubes se sumarán a los otros dos que aún se definirán en las últimas jornadas del torneo local (Aucas, Macará, Deportivo Cuenca y Emelec).

El sorteo correspondiente a las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre de 2025, a las 10:00 (hora de Ecuador), en las instalaciones de la Conmebol ubicadas en Luque, Paraguay.

Emparejamientos de la Copa Libertadores 2026

Durante esta ceremonia se establecerán los emparejamientos iniciales: los dos clubes ecuatorianos que deban comenzar en las rondas previas de la Libertadores (con toda probabilidad los correspondientes a Ecuador 3 y Ecuador 4) sabrán quiénes serán sus oponentes, mientras que los cuatro representantes en la Sudamericana se enfrentarán entre sí en duelos directos. Por otro lado, el sorteo de la fase de grupos de ambas competiciones está previsto para la semana que inicia el 18 de marzo de 2026.

