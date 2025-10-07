Copa Ecuador donde ver EN VIVO: Gualaceo vs Independiente del Valle por los octavos

Copa Ecuador 2025: Independiente del Valle visita a Gualaceo en busca del pase

Independiente del Valle continúa su intensa temporada 2025, en la que ha participado en cuatro torneos oficiales. Luego de su eliminación en la Copa Libertadores, el conjunto de Sangolquí mantiene vivas sus aspiraciones en la Copa Sudamericana, se perfila como uno de los favoritos para ganar la LigaPro y ahora disputa los octavos de final de la Copa Ecuador.

El compromiso será este miércoles 8 de octubre, desde las 19:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, donde enfrentará a Gualaceo, club de la Serie B.

La sorpresa que sueña dar Gualacero

Ambos equipos llegan con motivaciones diferentes: Gualaceo busca avanzar con la ilusión de alcanzar el título que le daría un cupo a la Copa Libertadores 2026, mientras que Independiente ya tiene asegurada su participación internacional, pero pretende sumar otro trofeo nacional.

Gualaceo viene motivado tras dejar en el camino a Mineros (2-0) y a Vinotinto (2-1). Independiente, en cambio, llega con tres ausencias importantes: Darwin Guagua, Jordy Alcívar y Patrick Mercado, quienes fueron convocados a la selección ecuatoriana.

Un partido al todo o nada

En la ronda anterior, los Rayados eliminaron a Imbabura con un triunfo 1-0.

El árbitro central del encuentro será Yerson Zambrano, acompañado por Alexis Acosta y Darío Morán. El ganador de este compromiso se medirá ante Universidad Católica en la siguiente fase. El partido será transmitido por DSports, DGO y en vivo por expreso.ec.

Todo está listo para otro capítulo en la historia reciente de Independiente del Valle, el equipo que no se cansa de competir.

