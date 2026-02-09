Copa Davis: En Ecuador destacó la unión y compromiso para vencer a Australia

El capitán y los jugadores del equipo Copa Davis de Ecuador señalan las claves de la victoria ante Australia. La altura pesó.

El capitán del equipo nacional de Copa Davis, Raúl Viver (c) abraza al tenista Gonzalo Escobar, tras derrotar a Australia por 3-1

Los 2.850 metros de altura de Quito y la unión del equipo, fueron las claves de Ecuador en la victoria 3-1 ante Australia que los clasificó ya a la segunda ronda de los Qualifiers del torneo. En eso coincidieron jugadores y el capitán del equipo.

Lo invitamos a leer: Tri femenina Sub-20 despierta con goleada y se juega la clasificación ante Perú

Haber triunfado sobre una selección que ha ganado 29 veces la Ensaladera de Plata a lo lago de la historia, fue una noticia de la que este lunes 9 de febrero más de un medio internacional se hizo eco en redes sociales. Para Raúl Viver, quien lleva más de 30 años capitaneando al equipo, el resultado se basó en la familiaridad que lograron estrechar los ahora integrantes de la plantilla, así como jugar de local y en una sede como Quito.

Paula Torres y Jordy Jiménez, campeones del Nacional de Marcha en Machala Leer más

“El compromiso y la motivación creo que fueron nuestras mayores fortalezas... Sinceramente creo eso nos ha llevado al lugar en el que estamos hoy”, dijo a EXPRESO.

Gonzalo Escobar, uno de los tenistas más experimentados de la escuadra, corroboró lo dicho. “Las semanas de la Davis son especiales y diferentes, porque tenemos la oportunidad de compartir mucho tiempo con los chicos y fortalecer la unión del equipo”, acotó.

RELACIONADAS Ecuador avanza en la Copa Davis tras derrotar a Australia

El tenista, junto a Diego Hidalgo, fue el encargado de dar el punto decisivo a la Tricolor en la última jornada, tras derrotar a la pareja australiana conformada por Jordan Thompson y Rinky Hikijata, en la cancha del Quito Tenis y Golf Club, sede del torneo.

Diversos, pero compactos

Precisamente ese entendimiento entre la dupla de Escobar e Hidalgo reflejaron el potencial que actualmente tiene el país. “Somos una familia, porque además de convivir en las semanas de la Davis, nos conocemos desde jóvenes al hacer nuestras carreras casi al mismo tiempo”, precisó Hidalgo.

Andrés Andrade, raqueta # 2 de Ecuador fue una de las sorpresas de la serie, luego de derrotar al # 1 de Australia, James Duckworth, resultado que a la larga consolidó la ventaja del primer día. “Al que le toque jugar siempre siente el apoyo de los demás desde afuera, con consejos y gritos de aliento”, dijo Andrés.

Los jugadores del equipo nacional de Copa Davis celebran la victoria 3-1 sobre Austarlia en Quito. Matthew Herrera / Expreso

“El logro de uno es de todos y la derrota igual. Somos un grupo muy unido”, resaltó Álvaro Guillén, quien también hizo lo suyo al derrotar en el primer encuentro a Hijikata, en el inicio de la serie.

La altura, determinante

“La pelota tiene otra velocidad y el rebote puede ser algo distinto, por eso la altura es una fortaleza estratégica clave”. Con esas palabras Raúl Viver definió lo crucial que fue jugar de local.

Destacando la adaptación de doblistas, así como la de Álvaro Guillén y Andrés Andrade, El Flaco, como también apodan a Viver, reconoció que puso en marcha estrategias que al final dieron resultados satisfactorios. Australia quiso hacer lo mismo, pero no le alcanzó. Por ejemplo, llegaron al país con cinco días de anticipación, aún cuando los especialistas recomiendan que los deportistas necesitan al menos 21 días para evitar los estragos de la altura.

Consumada la histórica victoria, los jugadores ecuatorianos volverán a sus ciudades de entrenamiento para competir en torneos y preparar la serie ante Gran Bretaña, como visitante, que se cumplirá en septiembre de este año.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!