Tri femenina Sub-20 despierta con goleada y se juega la clasificación ante Perú

Con seis goles y buen fútbol, la selección ecuatoriana en el Sudamericano, mantiene viva la ilusión mundialista

Ecuador goleó a Bolivia y va por la hazaña ante Perú en Paraguay.

Ecuador respondió cuando más lo necesitaba. La Selección femenina Sub-20 firmó una goleada de 6-0 sobre Bolivia en el Sudamericano que se juega en Paraguay, un resultado que la mantiene con opciones matemáticas de clasificación en el Grupo B.

Tras las derrotas ante Brasil y Argentina, la Tricolor estaba obligada a ganar, y lo hizo con autoridad. Desde el arranque impuso condiciones, manejó el balón y fue contundente en ataque, reflejando en el marcador la diferencia de nivel entre ambos equipos.

Todos los goles de Ecuador

Ecuador se destapó con goles en la fecha 3 del Sudamericano femenino. Cortesía

Rosita Flores, Evelyn Burgos, Scarleth Garaicoa, Josenka Vélez —en dos ocasiones— y Xiomara Alcívar fueron las encargadas de anotar en una noche donde Ecuador encontró goles, funcionamiento y confianza. La selección mostró variantes ofensivas y un mejor orden defensivo, aspectos que habían sido cuestionados en jornadas anteriores.

El triunfo representa los primeros tres puntos de Ecuador en el campeonato y deja el panorama abierto de cara a la última fecha. El viernes, desde las 16:00, la Tri se medirá ante Perú en un duelo sin margen de error. Ambos equipos llegan con vida y saben que solo una victoria les permitirá soñar con la siguiente ronda.

El torneo entrega cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de 2026, que se celebrará en septiembre en Polonia. Ecuador está obligado a ganar y a mirar de reojo otros resultados, pero la goleada ante Bolivia renueva la fe de un equipo que aún cree.

La fiesta de los goles de la sub 20 de Ecuador

⏱ 90+1' | GOOOOOOOOOOL



⚽Xiomara Alcívar



🇪🇨6⃣-0️⃣🇧🇴



• #ECUxBOL • CONMEBOL Sub 20 Femenina • pic.twitter.com/MyTZHk0YOD — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) February 9, 2026

