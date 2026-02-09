Un campeón del mundo inspira a estudiantes del Suburbio Oeste de Guayaquil

El exfutbolista español Carles Puyol visitó el Suburbio Oeste de Guayaquil, donde compartió con más de mil estudiantes

Carles Puyol participó en un partido de exhibición junto a estudiantes de la Unidad Educativa Fe y Alegría.

Más de mil estudiantes de la Unidad Educativa Fe y Alegría, en el Suburbio Oeste de Guayaquil, participaron este lunes 9 de febrero en una jornada deportiva y educativa encabezada por el exfutbolista español Carles Puyol, campeón del mundo y actual embajador de Guayaquil como Capital Americana del Deporte 2026. La actividad se desarrolló como parte de la décima edición del programa municipal 'Aquiles Saca Tus 5', impulsado por el Municipio de Guayaquil.

La visita del histórico defensor generó entusiasmo entre niñas, niños y jóvenes, quienes compartieron con el exjugador una mañana enfocada en valores como la disciplina, el esfuerzo y la superación personal. Durante la jornada, el alcalde Aquiles Álvarez acompañó las actividades y destacó el papel del deporte como herramienta de formación social.

Entrega de implementos y mejoras en la institución

Como parte del programa, el Municipio entregó implementos deportivos —balones, conos, platillos y porta balones—, además de 200 mochilas con útiles escolares y ayudas técnicas destinadas a estudiantes con discapacidad. Previamente, el plantel fue intervenido con trabajos de resane y pintura de la cancha techada, mantenimiento de áreas verdes, pintura de la fachada y delimitación de espacios deportivos.

Un partido de exhibición que emocionó a los estudiantes

Uno de los momentos más destacados fue el partido de exhibición en el que participaron el alcalde, Carles Puyol y estudiantes del plantel. El equipo integrado por las autoridades y el exfutbolista se impuso 4-1, en medio de la celebración de los asistentes que llenaron las gradas improvisadas de la cancha.

El exfutbolista español Carles Puyol compartió una jornada deportiva y educativa con más de mil estudiantes de la Unidad Educativa Fe y Alegría, en el Suburbio Oeste de Guayaquil. cortesía

El rector de la institución, Víctor García, resaltó el impacto de la visita y el valor del deporte en la formación de los jóvenes, mientras que estudiantes como Joseph Ordóñez agradecieron las mejoras en la infraestructura del plantel y el mensaje motivacional transmitido durante la actividad.

El deporte como herramienta de transformación

Durante su intervención, Puyol agradeció la invitación y reiteró la importancia del deporte en la educación. Señaló que la práctica deportiva promueve salud, valores y oportunidades para la niñez y la juventud, destacando que la constancia y el trabajo diario son claves para alcanzar metas personales y profesionales.

La jornada concluyó con un mensaje del alcalde Aquiles Álvarez, quien invitó a los estudiantes a construir su futuro con esfuerzo y perseverancia, subrayando que el éxito se alcanza mediante el trabajo constante y la formación en valores.

