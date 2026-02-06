Talleres vacacionales 2026: Cómic, patinaje, deporte y baile en Guayaquil

Ofertas de vacacionales para el 2026. Talleres desde $40 mensuales. Promociones en matrícula y más

El plan vacacional ideal combina diversión, aprendizaje y crecimiento. Para el 2026, Guayaquil presenta una oferta diversa para niños y jóvenes. Cada programa desarrolla habilidades distintas, desde el arte hasta el deporte. Estos periodos de receso son momentos claves para explorar nuevas pasiones fuera del aula.

La ciudad tiene una propuesta con alternativas que atienden a múltiples intereses. Familias con niños de distintas edades encuentran opciones con horarios flexibles y promociones especiales. La meta es clara: transformar el tiempo libre en una experiencia enriquecedora.

Vacacional de baile – Et Dance Studio

Et Dance Studio presenta un vacacional de baile para personas desde los 4 años en adelante. El programa incluye juegos y días con temáticas especiales. Los participantes eligen entre ritmos urbanos, ballet, salsa, bachata, heels y ritmos clásicos. La promoción especial para lectores otorga matrícula gratis hasta el 8 de febrero más una camiseta de obsequio. El costo mensual de las clases es de $40 y el vacacional tiene una duración de dos meses.

Vacacional Despegando a la creatividad 2026 – Escuela del Cómic de Guayaquil

Este vacacional abre un espacio para la expresión artística. Niños y jóvenes de 6 a 17 años exploran el dibujo, la ilustración y el cómic. Los talleres impulsan la creatividad a través de un método práctico. La formación artística genera confianza y una voz personal única. Cada sesión es una oportunidad para descubrir y crecer con el arte.

Colonias vacacionales Fedeguayas 2026

La Federación Deportiva de Guayas abre inscripciones para niños de 5 a 17 años. El programa incluye juegos, defensa personal, actividades lúdicas y deportes. Las opciones son fútbol, voleibol, patinaje artístico, gimnasia rítmica y más. Los padres eligen el deporte preferido y el horario y precio se adapta a esa selección. Existen dos módulos: del 2 al 27 de marzo y del 24 de marzo al 24 de abril. Las inscripciones son presenciales de lunes a viernes.

Vacacional de patinaje artístico – 46 Art Studio

46 Art Studio invita a un vacacional especializado en patinaje artístico. Las clases se imparten en Guayaquil, Portoviejo, Machala y Manta. El estudio cuenta con pistas techadas, baños privados, seguridad y parqueadero. La matrícula tiene un valor de $30 y la mensualidad de $50. El programa inicia el 23 de febrero.

La decisión depende del interés del participante. Para el desarrollo artístico, la Escuela del Cómic es la opción principal. Para una experiencia deportiva integral, Fedeguayas ofrece variedad. 46 Art Studio se especializa en patinaje artístico de alto nivel. Et Dance Studio se enfoca en la expresión corporal y el ritmo.

Cada programa presenta una oportunidad para habilidades nuevas, amigos y recuerdos. El 2026 es el año para un vacacional que deje una huella positiva. Revise los detalles, compare las opciones y seleccione la aventura que mejor se adapte a su familia.

