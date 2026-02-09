Moisés Caicedo apunta al premio mayor en Inglaterra tras su gran año con Chelsea

El ecuatoriano Moisés Caicedo es uno de los principales candidatos al Jugador del Año de la Premier League

El jugador ecuatoriano Moisés Caicedo del Chelsea vive uno de los mejores momentos de su carrera y el 2026 podría marcar su consolidación definitiva en el fútbol europeo. Su equipo confirmó que el mediocampista fue nominado al premio Jugador del Año de la Premier League 2025/26, otorgado por los London Football Awards, una de las distinciones más prestigiosas del balompié inglés.

RELACIONADAS Barcelona SC ficha a Luis Cano y le gana el fichaje a Emelec para la temporada 2026

El tricolor aparece como uno de los principales candidatos a quedarse con el reconocimiento, actualmente en manos de su compañero Cole Palmer. A sus 24 años, Caicedo se ha convertido en una pieza irremplazable del esquema ‘blue’, destacando por su despliegue físico, inteligencia táctica y regularidad partido a partido.

El ecuatoriano Moisés Caicedo figura del Chelsea. Cortesía

Lleva una campaña de locura con buen fútbol y goles

LigaPro Kids: 14 equipos campeones con Carles Puyol como invitado Leer más

Chelsea viene de una temporada histórica tras consagrarse campeón de la UEFA Conference League y del Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, con Caicedo como protagonista silencioso pero determinante. En la actual campaña de Premier League, el ecuatoriano suma 5 goles y 1 asistencia en 32 encuentros, cifras que confirman su evolución integral como mediocampista moderno.

La gala de los London Football Awards se celebrará el 5 de marzo de 2026 en el Exhibition White City de Londres. Caicedo competirá por el premio con Declan Rice y Jurriën Timber (Arsenal), Igor Thiago (Brentford) y Harry Wilson (Fulham).

A las estadísticas se suma el elogio de una voz autorizada. Eden Hazard, exestrella del Chelsea, no dudó en calificar al ecuatoriano como el mejor jugador de la Premier League en la actualidad. El belga resaltó su fortaleza física, su incansable recuperación de balón y su influencia total en el funcionamiento del equipo londinense.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!