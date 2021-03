Los elogios, los flashes y las críticas se las lleva el entrenador, pero detrás de ellos existe un grupo de trabajo que busca lo mejor para el equipo. Dentro de este conglomerado se encuentra el asistente técnico, que se convierte en la mano derecha y el más cercano al adiestrador principal, con el que intercambia ideas, conceptos y detalles del juego, incluso en ocasiones es el llamado a bajar las tensiones cuando las cosas no salen según lo esperado.

Años de trabajo, las coincidencias en los criterios y por qué no, alguna que otra discrepancia en las lecturas de los partidos, hacen que el único beneficiado sea el club. La sinergia también la da el tiempo, es así como el paraguayo Rolando Azas trabaja como asistente de Fabián Bustos desde el 2015, juntos han conseguido dos cetros de la LigaPro, el año anterior con Barcelona y en el 2019 con Delfín. Llegó al país en el 2013 para asistir al también entrenador Raúl Duarte en Deportivo Quevedo.

El guaraní es metódico al máximo, especialmente en las jugadas de laboratorio en las que se junta con un “estudioso” de todo lo inherente al juego, como asegura que es el Toro. En las sesiones la perfección es el denominador común, todo sustentado en la estadística, que según Azas es la fiel compañera de Bustos, a quien en ocasiones calma dentro del área técnica, pues lo califica de “eufórico” y “no deja pasar una” cuando se trata de errores arbitrales. Cuenta que a veces le dice que “debe disfrutar más dentro de la cancha”, sin embargo ambos gozan también fuera con los éxitos conseguidos.

Si la dupla de Barcelona trabaja junta hace seis años, mayor es el tiempo que tienen Juan Carlos León y Galo Rodríguez, actualmente en 9 de Octubre. “Empezamos en Independiente del Valle juntos como cuerpo técnico para torneos juveniles y seguimos hasta ahora (en Súper 9), ya son nueve años como una dupla sólida que busca consolidarse”.

Rolando Azas, asistente técnico de Fabián Bustos en Barcelona. cortesía

Además de darle su visión de lo que pasa en cancha y en los entrenamientos, Rodríguez se encarga del modelo técnico de la institución. Como anécdota cuenta que en ocasiones hay que tomar decisiones duras “como lo fue sacar un jugador después de entrar al cambio y jugar solo 10 minutos”, algo que fue clave para ganar el partido, que prefirió reservarse ante contra qué rival fue.

Winston Cifuentes es asistente de Santiago Escobar en la Católica, pero por ahora es técnico principal por la momentánea ausencia de Sachi. api

Y es que Orly García, asistente de Patricio Lara en Orense, coincide en que algunas determinaciones pueden parecer extrañas como la que tomó el año anterior, cuando buscó la tarjeta ropa para cortarle ritmo al rival. “Me hice expulsar en la última fecha contra El Nacional para quemar tiempo”, algo que según su criterio funcionó, pues el equipo de El Oro pudo quedarse en la Serie A.

LOS OTROS ASISTENTES

Óscar Quagliata (Liga de Quito)

Luis Martins (Independiente del Valle)

Daniel Viteri (Guayaquil City)

Lucas Ochandorena (Deportivo Cuenca)

Diego Ochoa (Olmedo)

Juan Carlos Ávila (Delfín)

Sergio Panzardo (Macará)

Luciano Precone (Aucas)

Juan Pablo Garcés (Manta)

* Juan Pablo Buch y Roque Pérez (Técnico Universitario)

* Preparador físico y preparador de arqueros, respectivamente, pero ambos asisten en el trabajo al entrenador principal.

Relata que al actual estratega del equipo machaleño lo conoce desde el 2002, cuando este dirigía al Audaz Octubrino y él era jugador. El exfutbolista, entre otras cosas, se encarga de revisar las canchas y marcar las zonas donde se van a realizar los ensayos, además de conversar sobre el juego.

Hay circunstancias en las que el asistente termina teniendo un rol principal, al menos por un tiempo. Es así como el colombiano Winston Cifuentes, quien lleva varios años junto a su compatriota Santiago Escobar en la Universidad Católica, está a cargo del primer equipo, pues Sachi se encuentra en suelo cafetero efectuándose su tratamiento contra el cáncer.

"Es vital el aprendizaje en este puesto, por ejemplo del profesor Cumbicus absorbo sus valores, lealtad, respeto, honestidad y su gran manejo de grupo’’. Ilia Castro, asistente técnico de Mushuc Runa

“El profe Escobar se ganó el cariño de todos por su carisma. Por el tema de su enfermedad hago la parte estratégica, llegamos a acuerdos sobre el equipo que vamos a poner y cómo vamos a plantear. Todo el tiempo estamos en contacto, está en las charlas técnicas”, cuenta el integrante camarata, quien recuerda cómo fue la despedida de Escobar antes de que parta a Colombia.

“Fue conmovedor. El capitán Facundo Martínez le dio una carta muy bonita. Es una situación muy dura, hemos tenido que adaptarnos en el día a día, pero con el compromiso del Sachi lo ha hecho más fácil para todos”, confesó Cifuentes.

Juan Rescalvo es asistente de su hermano Ismael en Emelec. Ambos también son ingenieros. api

Aunque algunos asistentes, como en el caso de Azas, fue técnico principal por un lapso en el Manta FC, otros también tienen esa aspiración, pero saben que primero hay que adquirir conocimientos, así lo cuenta Ilia Castro, mano derecha de Geovanny Cumbicus en el Mushuc Runa.

“La verdad es que me siento cómodo donde estoy, aprendiendo y aportando mi grano de arena con el entrenador que me dio la oportunidad”, dice Castro, que se encarga de que los trabajos estén coordinados y que mejore el grupo de los que no laboran con el técnico principal.

En Técnico Universitario se vive una particularidad, Jorge ‘Cheché’ Hernández labora sin asistente técnico. Para él es suficiente con la ayuda que tiene de su preparador físico Juan Pablo Buch y el preparador de arqueros Roque Pérez.

También hay casos en los que las coincidencias van más allá del plano futbolístico, sino también en la carrera universitaria que escogieron, como es el caso de los gemelos Ismael y Juan Rescalvo, el primero entrenador principal de Emelec, mientras el otro es su asistente. Los españoles, además de compartir en su momento los estudios para ser entrenadores, son ingenieros.

Galo Rodríguez, asistente en 9 de Octubre, está junto a Juan Carlos León desde hacer nueve años. api

Ellos han trabajado juntos en su país, en Colombia y Ecuador. “Los gemelos somos uno solo, tenemos algo especial que no nos deja separarnos, por eso siempre hemos jugado, estudiado y dirigido juntos”, dijo en su momento Juan, quien contó que generalmente tienen formas muy similares de ver el fútbol, aunque como en todos los casos de la relación entre asistentes y entrenadores principales, los últimos tienen la última palabra.