Estaban Paz: "Lo de Byron Castillo me tiene sin cuidado"

Esteban Paz asegura que el partido contra Barcelona de este fin de semana no será determinante para el proyecto de Pablo Repetto

Esteban Paz lo tiene claro. Sin importar en qué termine la investigación sobre los documentos y la nacionalidad de Byron Castillo, la final contra Barcelona la perdió en la cancha y de ahí no sale.

Es más, dijo que ese tema le tiene sin cuidado y que no está pendiente de algún resultado adverso para actuar. "No iré a la FIFA, no iré al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) a que eviten el partido de diciembre por Byron Castillo. Eso es pasado. Lo que pasó en una cancha ya está fijado en un resultado", dijo en Área Deportiva.

Para el dirigente, es mucho más importante promover la transparencia. "Que se resuelva el caso con una investigación adecuada. La federación y la LigaPro deben promover y determinar una conclusión correcta con esa investigación, serán las autoridades las que terminarán de dirimir el resultado de esa investigación”, agregó.

Inclusive, dijo que en caso de existir un escenario con irregularidades, la culpa no sería del jugador, ni de Barcelona. "Quizás lo Byron Castillo no es culpa del chico, ni siquiera es de Barcelona, sino de mafias que utilizan a los muchachos a su conveniencia".

Sobre el invicto de Casa Blanca ante los toreros, ratificó que para él todavía está vigente, ya que el partido terminó empatado y que el campeón 2020 se determinó por penales.