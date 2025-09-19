Cómo ver EN VIVO a Moisés Caicedo y el Chelsea: fechas, horario y transmisión

La atención de los fanáticos ecuatorianos y del Chelsea vuelve a centrarse en Moisés Caicedo, el volante que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del inicio de temporada.

Tras su golazo en la cuarta fecha, que permitió al equipo rescatar un empate 2-2 ante el Brentford, “Niño Moi” ha demostrado un nivel de juego sólido, capacidad de recuperación y visión de campo, cualidades que lo hacen indispensable para los planes de su equipo.

La expectativa crece de cara a la quinta jornada de la Premier League, cuando Chelsea visite al Manchester United este sábado 20 de septiembre a las 11:30 de Ecuador, en un duelo que se transmitirá por Disney+ y tendrá cobertura minuto a minuto en expreso.ec

Así llegan Manchester United y Chelsea

Buen inicio de Moisés Caicedo y hasta con gol

El inicio de campaña de Caicedo ha sido sobresaliente: con dos victorias y dos empates, su influencia en el equipo ha sido determinante para mantener el invicto de los “Blues”.

Los aficionados confían en que su aporte no solo siga fortaleciendo la medular de Chelsea, sino que también pueda ser la llave para alcanzar nuevos títulos.

El recuerdo del ecuatoriano frente al Manchester United es imborrable: fue ante este rival que anotó uno de los goles más recordados de su carrera, mostrando su instinto para aparecer en los momentos decisivos.

De marcar nuevamente, Caicedo superaría su marca personal de la temporada pasada y confirmaría su crecimiento como uno de los futbolistas más importantes de la Premier League.

Moisés Caicedo marcó un golazo en el empate 2-2 de Chelsea ante Brentford. Internet

Las alineaciones de Manchester United y Chelsea

Para el partido del sábado, el Manchester United podría alinear a Altay Bayindir; Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Patrick Dorgu; Bruno Fernandes, Manuel Ugarte; Amad Diallo, Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško, bajo la dirección de Rubem Amorim.

Chelsea presentaría a Robert Sánchez; Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Facundo Buonanotte; Pedro Neto, Jamie Gittens y João Pedro, dirigidos por Enzo Maresca.

Cada partido se convierte en una nueva oportunidad para que Caicedo demuestre su talento, liderazgo y capacidad de influir en los resultados, consolidándose como un referente del fútbol ecuatoriano en Europa y una pieza clave del Chelsea.

El calendario no da respiro: apenas tres días después del duelo frente al Manchester United, Caicedo disputará la EFL Cup ante el Lincoln City, el martes 23 de septiembre, lo que exigirá mantener su nivel físico y mental en condiciones óptimas.

